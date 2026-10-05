3 thay đổi giúp máy tính Windows cũ hoạt động mượt mà như mới

Một số tinh chỉnh cài đặt đơn giản có thể cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi cho những cỗ máy Windows đã qua nhiều năm sử dụng.

Tình trạng máy tính khởi động chậm chạp hoặc phản hồi ì ạch thường gây gián đoạn mạch làm việc, đặc biệt khi người dùng cần ghi chép nhanh hay tra cứu thông tin gấp. Thay vì chấp nhận việc chờ đợi hệ thống tải ứng dụng, người dùng có thể can thiệp trực tiếp vào hệ thống thông qua một số tùy chỉnh có sẵn.

Chỉ với 3 thiết lập đơn giản dưới đây, chiếc máy tính Windows cũ của bạn hoàn toàn có thể cải thiện độ nhạy và tốc độ xử lý các tác vụ thường ngày.

Vô hiệu hóa các ứng dụng khởi động cùng Windows

Việc cài đặt nhiều phần mềm qua thời gian dài khiến các tiện ích cập nhật, ứng dụng trò chuyện và trình khởi chạy trò chơi tự ý kích hoạt ngay khi bật máy. Điều này khiến thiết bị mất nhiều thời gian để sẵn sàng làm việc, đồng thời các ứng dụng chạy ngầm liên tục chiếm dụng tài nguyên CPU và RAM.

Để tinh giản danh sách này, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager, nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Startup apps. Tại đây, hãy kiểm tra cột Startup impact để tìm các phần mềm có mức tác động cao (High), sau đó nhấp chuột phải và chọn Disable đối với những ứng dụng không cần thiết.

Vô hiệu hóa các ứng dụng không cần thiết khởi động cùng với Windows. Ảnh: Chụp màn hình

Bạn nên tập trung tắt ứng dụng trò chuyện hoặc tiện ích nhà sản xuất, đồng thời giữ nguyên phần mềm diệt virus, âm thanh, bàn di chuột (touchpad) và ứng dụng đồng bộ đám mây.

Lược bỏ các hiệu ứng hình ảnh rườm rà

Các hiệu ứng hoạt họa như mở rộng cửa sổ, chuyển động trượt hay mờ dần của thanh menu tuy mang lại vẻ thẩm mỹ nhưng lại khiến một chiếc máy tính vốn đã chậm càng trở nên ì ạch hơn. Việc cắt giảm các yếu tố hiển thị này giúp thao tác mở menu hay phóng to cửa sổ diễn ra tức thì, mang lại cảm giác phản hồi nhanh nhạy tương tự như khi tắt hiệu ứng chuyển động trên TV.

Bật tối ưu hiệu suất thay vì ưu tiên các hiệu ứng rườm rà. ﻿Ảnh: Chụp màn hình

Người dùng có thể mở hộp thoại Run bằng phím Windows + R, nhập lệnh sysdm.cpl và nhấn Enter. Tiếp theo, chuyển sang thẻ Advanced, bấm nút Settings bên dưới mục Performance, đánh dấu vào tùy chọn 'Adjust for best performance' rồi nhấn Apply và OK. Dù giao diện hệ thống sẽ bớt bóng bẩy hơn, đây là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng để lấy lại tốc độ cho những cỗ máy cũ.

Kích hoạt chế độ hiệu năng cao Best performance

Theo mặc định, Windows thường tự động cân bằng giữa hiệu suất xử lý và mức tiêu hao điện năng, đặc biệt là trên laptop. Tuy nhiên, việc chủ động chuyển thiết bị sang chế độ Best performance sẽ cung cấp thêm sức mạnh tính toán cần thiết, giúp máy phản hồi dứt khoát hơn khi xử lý nhiều tài liệu cùng lúc.

Để thiết lập, người dùng mở Settings (tổ hợp phím Windows + I), vào mục System, cuộn xuống chọn Power & battery, sau đó mở menu Power mode và chọn Best performance.

Chọn Best performance để máy tính có hiệu suất xử lý tốt nhất. ﻿Ảnh: Chụp màn hình

Người dùng cần lưu ý chế độ này sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn và có thể làm giảm thời lượng pin trên laptop, nhưng đổi lại thiết bị sẽ đạt được tốc độ vận hành tối ưu khi cần thiết.

Theo Phong Đỗ (TNO)