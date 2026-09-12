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Microsoft mang loạt cải tiến thiết thực đến Windows 11

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Windows 11 sắp cải thiện ở nhiều chi tiết nhỏ, từ quản lý âm thanh đến khả năng kết nối smartphone với máy tính.

Microsoft vừa công bố những tinh chỉnh mới cho hệ điều hành Windows 11, tập trung vào ba lĩnh vực chính: âm thanh, kết nối thiết bị và an toàn gia đình. Các tính năng mới đang trong giai đoạn thử nghiệm với người dùng Insider.

Những cải tiến mới của Microsoft cho Windows 11 được xem là thiết thực. Ảnh: AFP
Những cải tiến mới của Microsoft cho Windows 11 được xem là thiết thực. Ảnh: AFP

Cải tiến âm thanh

Người dùng thường xuyên điều chỉnh âm lượng máy tính sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi thanh trượt âm lượng trong phần cài đặt âm thanh đã được thiết kế lại. Thiết kế mới cho phép hiển thị hoạt động âm thanh theo thời gian thực bên cạnh thanh trượt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mức âm lượng khi nghe nhạc hoặc xem video.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng bổ sung nhiều tùy chọn trước đây chỉ có trong Control Panel vào phần Settings, như chọn thiết bị âm thanh mặc định. Một tính năng hữu ích cho người dùng thực hiện cuộc gọi hoặc họp trực tuyến là âm lượng thích ứng cho giao tiếp, tự động giảm âm lượng của các ứng dụng khác khi phát hiện cuộc gọi đang diễn ra.

Trang hiển thị thiết bị âm thanh cũng đã được sắp xếp lại giúp người dùng lọc theo thiết bị đầu vào và đầu ra, cùng các nút chuyển đổi để hiển thị hoặc ẩn các thiết bị không sử dụng.

Kết nối thiết bị di động

Việc kết nối giữa Windows và điện thoại di động ngày càng trở nên quan trọng. Người dùng Phone Link giờ đây có thể dễ dàng tiếp tục công việc từ ứng dụng di động đang mở trên thanh tác vụ, từ đó tăng cường trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Tăng cường an toàn gia đình

Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật này là cải tiến trong tính năng Family Safety. Microsoft đã lắng nghe phản hồi từ các bậc phụ huynh và thực hiện những thay đổi nhằm tăng cường kiểm soát của họ đối với con cái. Việc phê duyệt thời gian sử dụng màn hình, quyền truy cập vào ứng dụng và mua hàng giờ đây được xử lý nhanh chóng hơn.

Báo cáo hoạt động cũng đã được cải tiến để phản ánh chính xác hơn những gì trẻ em đang làm trực tuyến. Số dư ví cũng được hiển thị rõ ràng hơn nhằm giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tài chính.

Theo tiết lộ từ một kỹ sư của Microsoft, các thay đổi này xuất phát từ những trải nghiệm thực tế trong gia đình, với mục tiêu nhằm cải thiện sự tương tác và phản hồi từ người dùng.

Theo Kiến Văn (TNO)

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