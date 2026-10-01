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Phường Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân”

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MINH ANH
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(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân”.

Tại lễ ra mắt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây trao bảng mã QR cho Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư để quản lý, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng.

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Phường Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân”. Ảnh: Minh Anh

Thông qua việc quét mã QR, người dân có thể truy cập “Hộp thư số” để phản ánh, kiến nghị, góp ý, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, người dân có thể theo dõi, tiếp nhận thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cơ quan chức năng.

Việc triển khai mô hình “Hộp thư số - Mặt trận lắng nghe Nhân dân” nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận gắn với chuyển đổi số, từng bước xây dựng “Mặt trận số”; nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

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