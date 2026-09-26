Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-9, thôn O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), nơi lâu nay chưa có sóng viễn thông chính thức được kết nối internet vệ tinh Starlink. Đây cũng là điểm lõm sóng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khắc phục, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân vùng cao.

Ngay từ sáng 25-9, người dân thôn O2 đã có mặt để hỗ trợ lực lượng chức năng vận chuyển thiết bị, máy phát điện vào làng phục vụ thi công trạm phát sóng di động, cũng như lắp đặt internet vệ tinh. Do địa hình vùng cao chia cắt, đường đi khó khăn nên thiết bị phải được vận chuyển qua những đoạn đường rừng hiểm trở. Dù thời tiết mưa gió bất lợi, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đầu cuối Starlink trong ngày.

Việc đưa internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp vào hoạt động tại O2 được xem là giải pháp phù hợp với khu vực địa hình phức tạp, khó đầu tư hạ tầng viễn thông mặt đất. Qua đó, người dân có thể kết nối internet, thực hiện cuộc gọi video và tiếp cận các nguồn thông tin trực tuyến.

ba-con-van-chuyen-thiet-bi.jpg
Bà con thôn O2 hỗ trợ vận chuyển thiết bị phục vụ thi công trạm phát sóng di động, thiết bị vệ tinh Starlink. Ảnh: Tạ Học

Theo ông Đinh Khích, Trưởng thôn O2, sau khi lắp đặt, sóng đã phủ đến khu vực nhà rông và một số hộ dân trên địa bàn. Làng O2 hiện có 57 hộ với khoảng 200 nhân khẩu.

Trước đây, do chưa có sóng viễn thông và nguồn điện lưới chưa ổn định, đời sống và việc trao đổi, thông tin liên lạc của người dân rất hạn chế. Điện sinh hoạt chủ yếu từ hệ thống năng lượng mặt trời, chỉ đáp ứng nhu cầu thắp sáng và sạc điện thoại. Việc liên lạc với bên ngoài vì thế gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày 25-9, người dân thôn O2 có thêm điều kiện cập nhật thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp cận kiến thức sản xuất, chăn nuôi; sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và liên lạc với người thân. Học sinh trong thôn cũng có thêm điều kiện tiếp cận các nguồn học liệu và hình thức học tập trực tuyến.

ban-giao-thiet-bi.jpg
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho thôn O2 (xã Vĩnh Sơn) để lắp đặt, kết nối sóng mạng internet. Ảnh: Tạ Học

Trước đó, ngày 11-9, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao 254 thiết bị đầu cuối cho 13 tỉnh, thành phố, trong đó có Gia Lai. Số thiết bị này được hỗ trợ để xử lý các khu vực còn lõm sóng hoặc sóng yếu, trong thời gian các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất.

Ông Đinh Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, chia sẻ: "Việc hoàn thành kết nối internet tại thôn O2 không chỉ giải quyết nhu cầu thông tin, liên lạc trước mắt, còn tạo điều kiện để người dân vùng cao tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn".

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang đầu tư xây dựng 2 trạm thu phát sóng di động tại thôn 1 và thôn O2, xã Vĩnh Sơn, qua đó từng bước xóa vùng lõm sóng tại đây, bảo đảm người dân có thể duy trì liên lạc di động ổn định. Việc hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại khu vực này tạo nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ số, góp phần thu hẹp khoảng cách số ở vùng cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Nghị quyết số 57

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Trung Quốc tìm hướng phát triển chip dưới 3 nm không cần máy EUV

Trung Quốc thử sản xuất chip dưới 3 nm bằng công nghệ DUV

Tin tức

(GLO)- Trung Quốc đã đạt bước tiến ban đầu trong việc phát triển transistor Gate-All-Around (GAA) sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV) để phát triển các chip dưới 3 nanomet (nm), trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thiết bị quang khắc cực tím siêu cao (EUV) tiên tiến.

Người dùng cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Người dùng Việt Nam cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Tin tức

(GLO)- iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18-9. Với mức giá khởi điểm từ gần 39 triệu đồng, người mua cần đặc biệt chú ý đến phiên bản, dung lượng, nguồn gốc máy, chính sách bảo hành và khả năng tương thích SIM trước khi xuống tiền.

null