Giới thiệu giải pháp kết nối số Viettel Tammi trong trường học

Tham dự chương trình có ông Phạm Song Hào, Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Viettel Gia Lai; bà Nguyễn Thị Hương Nữ, Trưởng Phòng Kinh doanh Viettel Gia Lai; ông Trần Văn Hồng, Giám đốc Viettel Quy Nhơn.

Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có anh Lê Quang Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai, Bí thư Đoàn trường cùng khoảng 300 cán bộ Đoàn, Hội của trường.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hương Nữ giới thiệu Viettel Tammi như một nền tảng hỗ trợ kết nối số trong môi trường giáo dục. Theo đó, Tammi OA (Official Account) là tài khoản chính thức dành cho doanh nghiệp, tổ chức, trường học trên nền tảng Viettel Tammi, được xác thực bằng tích xanh, giúp tạo kênh giao tiếp chính danh giữa nhà trường với người dùng và cộng đồng.

Theo mô hình được giới thiệu, các thành phần trong cộng đồng giáo dục gồm cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, Đoàn-Đội, phụ huynh và học sinh có thể được kết nối trên cùng một nền tảng. Qua đó, thông tin điều hành, thông báo khẩn, khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh, học sinh cũng như các hoạt động tương tác được thực hiện tập trung, hạn chế tình trạng thông tin phân tán trên nhiều nhóm liên lạc tự phát.

Bà Nguyễn Thị Hương Nữ giới thiệu Viettel Tammi với sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Khánh Huân

Không chỉ cung cấp kênh truyền đạt thông tin một chiều, Tammi còn hỗ trợ tương tác hai chiều với các chức năng như họp trực tuyến, gọi thoại, video, khảo sát, bình chọn. Ở cấp độ lớp, giáo viên chủ nhiệm có thể quản lý danh sách phụ huynh, học sinh; chia sẻ tài liệu, tổ chức họp phụ huynh trực tuyến và lấy ý kiến.

Một nội dung được giới thiệu tại chương trình là thư viện bài giảng giúp giáo viên tìm kiếm, tham khảo nội dung phục vụ giảng dạy. Đối với học sinh, sinh viên nền tảng được định hướng tạo thêm không gian học tập, ôn luyện và tiếp cận tri thức, qua đó phát huy hiệu quả của thiết bị số trong học tập.

Theo Viettel, Tammi OA được định hướng bổ sung một lớp kết nối cộng đồng, đồng hành với các nền tảng chuyển đổi số của ngành Giáo dục. Một số tiện ích như tuyển sinh trực tuyến, học bạ số, cổng dịch vụ công giáo dục, phản ánh và kiến nghị của phụ huynh có thể được tích hợp theo lộ trình.

Giải pháp được đề xuất triển khai theo lộ trình 100 ngày, từ khảo sát, thiết lập tài khoản, đào tạo đội ngũ quản trị đến triển khai tại các cơ sở giáo dục, vận hành và mở rộng.

Việc xây dựng các tài khoản chính danh cho trường học, giáo viên và cán bộ quản lý cũng được kỳ vọng góp phần tăng tính xác thực, an toàn trong trao đổi thông tin. Mỗi trang Tammi OA của trường có thể trở thành một kênh thông tin chính thức, chuyển tải trực tiếp các thông báo, kế hoạch và nội dung cần thiết đến phụ huynh, học sinh.

Qua đó, Viettel Tammi hướng đến hình thành thêm một phương thức kết nối trong môi trường giáo dục, từ thông tin thường nhật của lớp học đến hoạt động điều hành của nhà trường, góp phần giúp việc trao đổi giữa nhà trường, gia đình và học sinh nhanh chóng, rõ ràng, thuận tiện hơn.

Một số đặc điểm của TAMMI OA đối với giáo dục: Được cấp tài khoản tích xanh chính thống: Mỗi trường học, cơ sở đào tạo hay cán bộ quản lý đều được cấp tài khoản định danh "tích xanh" chính thống, liên kết trực tiếp với hệ sinh thái danh tính số TammiID (bao gồm số điện thoại, CCCD, chữ ký số MySign và tài khoản đám mây). Việc xác thực danh tính ở mức cao nhất giúp ngăn chặn triệt để tình trạng giả mạo, tạo lập môi trường giao tiếp văn minh, an toàn và đáng tin cậy. Đối với học sinh: Viettel Tami mở thêm một không gian để học tập và ôn luyện. Khi được định hướng đúng, thiết bị số không chỉ phục vụ giải trí mà công nghệ có thể trở thành công cụ học tập, kết nối và tiếp cận tri thức ngay trong mỗi gia đình." Chia sẻ về tiện ích thư viện bài giảng: "Có một điểm rất thiết thực cho quý thầy cô đó là hệ thống bài giảng. Các bài giảng trong bộ sách Kết nối tri thức được đưa vào để quý thầy cô tham khảo khi giảng dạy. Ví dụ khi thực hiện bài toán, thầy cô ở bất kỳ lớp nào cũng có thể vào tìm bài giảng tương ứng. Vì áp dụng bộ sách mới còn nhiều bỡ ngỡ, thư viện bài giảng này là một công cụ hỗ trợ rất hay cho công tác giảng dạy." Kết nối nhà trường, phụ huynh và học sinh: "Sự kết nối không dừng lại trong nội bộ giáo viên. Mà còn là sự kết nối của các trường học trên địa bàn xã/ tỉnh. Mỗi trang OA đang từng bước trở thành kênh thông tin của nhà trường, nơi các thông báo kế hoạch và nội dung cần thiết được chuyển tải trực tiếp đến phụ huynh và học sinh".

Cách tải ứng dụng Tammi: