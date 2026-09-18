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Đảng ủy phường Diên Hồng triển khai số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên

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ĐỖ HẰNG ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Chiều 18-9, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng Tổ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử phường đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của tổ.

Tổ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử (gọi tắt là Tổ số hóa) được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng thành lập gồm 39 thành viên.

Tổ số hóa có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm kê, rà soát, chỉnh lý hồ sơ; scan, kiểm tra chất lượng, ký số và cập nhật hồ sơ đảng viên điện tử lên hệ thống; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức Đảng phối hợp rà soát, chỉnh lý, xác nhận thông tin đảng viên, bổ sung tài liệu còn thiếu hoặc mới phát sinh…

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Quang cảnh buổi họp triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử. Ảnh: Đỗ Hằng

Yêu cầu trọng tâm là dữ liệu sau khi số hóa phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, thực hiện theo nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Hồ sơ điện tử phải được kiểm tra chất lượng, nghiệm thu và cập nhật, lưu trữ tập trung trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên.

Theo kế hoạch, thời hạn hoàn thành số hóa tất cả hồ sơ đảng viên trước ngày 31-12-2026.

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