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Xã Uar tiếp nhận 280 sim điện thoại hỗ trợ người dân chuyển đổi số

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- UBND xã Uar (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 280 sim điện thoại do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trao tặng, với tổng trị giá 28 triệu đồng, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Tại chương trình, đại diện 4 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã trao bảng tượng trưng tặng 280 sim điện thoại, với tổng trị giá 28 triệu đồng hỗ trợ người dân trên địa bàn xã.

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Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trao bảng tượng trưng tặng 280 sim điện thoại, với tổng trị giá 28 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Uar chuyển đổi số. Ảnh: Văn Chi

Qua rà soát của Công an xã Uar, trên địa bàn hiện còn hơn 5.000 công dân chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trong số này, khoảng 3.300 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp cần được hỗ trợ.

Số sim được trao tặng sẽ được địa phương ưu tiên hỗ trợ những trường hợp khó khăn, tạo điều kiện để người dân có phương tiện liên lạc, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời, góp phần thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

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