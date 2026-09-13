Gia Lai: Trao tặng 900 sim điện thoại cho người dân các địa phương

(GLO)- Ngày 11-9, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị trao tặng 900 sim điện thoại nhằm hỗ trợ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân các xã Chơ Long, Chư Krey, Pờ Tó, Đăk Song, Ia Sao, Phú Thiện.

Theo đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng 700 sim điện thoại cho người dân các xã Chơ Long, Chư Krey, Pờ Tó, Đăk Song, Ia Sao.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai trao tặng sim điện thoại cho người dân xã Pờ Tó và Phú Thiện. Ảnh: Diệp Tuấn

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Cửa hàng điện thoại Thịnh Phát (phường Quy Nhơn) trao tặng 200 sim điện thoại cho người dân xã Phú Thiện.

Các đơn vị phối hợp trao tặng sim cho người dân xã Chơ Long. Ảnh: Diệp Tuấn

Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 4-8 đến 14-9), Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng các đơn vị vận động quyên góp, tổ chức 2 đợt trao tặng 1.800 sim điện thoại với tổng trị giá 90 triệu đồng cho người dân các địa phương.

Hoạt động này nhằm đồng hành cùng lực lượng Công an cơ sở và người dân các địa phương trong thực hiện Đề án 06, đặc biệt là những trường hợp người dân vùng sâu vùng xa vì hoàn cảnh khó khăn chưa thể đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 do không có sim điện thoại chính chủ.