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Sổ đỏ được tích hợp lên VNeID trước 30-10: Người dân có phải tự làm thủ tục?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, TTO)

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30-10.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiều 28-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30-10.

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Việc đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID phải hoàn thành trước ngày 30-10. Ảnh internet

Chỉ đạo này nằm trong nhóm nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu, qua đó giảm yêu cầu người dân phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu.

Trước đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID phải dựa trên dữ liệu đất đai được làm sạch, chuẩn hóa và xác thực, bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng.

Quá trình này không đơn thuần là đưa hình ảnh “sổ đỏ” lên ứng dụng. Dữ liệu giấy chứng nhận phải được đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối với thông tin dân cư để xác thực đúng chủ thể.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý đất đai, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thể cung cấp thông tin giấy chứng nhận đã được cấp qua ứng dụng VNeID để phục vụ việc thu thập, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu.

Đối với những trường hợp đã cung cấp giấy chứng nhận tại địa phương trước đây thì không yêu cầu cập nhật lại trên VNeID, trừ khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu.

Tại một số địa phương, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người dân chủ động cung cấp thông tin giấy chứng nhận qua VNeID. Với tài khoản VNeID mức 2, người dân có thể thực hiện theo hướng dẫn được cơ quan quản lý đất đai công bố:

  • Đăng nhập ứng dụng VNeID.
  • Chọn “Dịch vụ khác”.
  • Chọn “Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước”.
  • Nhấn “Tạo mới”.
  • Tại mục thông tin cung cấp, chọn “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Khi cung cấp thông tin, người dân được ưu tiên sử dụng bản gốc giấy chứng nhận. Trường hợp không giữ bản gốc tại thời điểm cung cấp có thể sử dụng bản photocopy nếu có.

Việc chủ động cung cấp thông tin có thể giúp cơ quan chức năng đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, nhất là với những hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa được đồng bộ.

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