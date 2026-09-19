Phường An Nhơn Đông và Viettel Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số

Viettel Tammi là nền tảng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 tiện ích trên cùng một ứng dụng, từ nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến đến các dịch vụ giải trí và tiện ích số.

Thông qua Tammi OA, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức có thể xây dựng kênh thông tin chính thống, truyền tải thông báo nhanh chóng, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến và tăng cường tương tác hai chiều với người dân, khách hàng, phụ huynh, học sinh.

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Viettel Tammi giữa UBND phường An Nhơn Đông và Viettel Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Qua thí điểm tại các tổ dân phố, Viettel Tammi đã thu hút hơn 1.300 người dân phường An Nhơn Đông tham gia tương tác. Thông qua Tammi OA, chính quyền có thêm kênh thông tin chính thống để truyền tải thông báo, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến và tương tác với người dân.

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ phối hợp đưa Viettel Tammi vào hoạt động điều hành của chính quyền và các tổ dân phố; phát triển mô hình tổ dân phố số, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số và đưa các dịch vụ số thiết thực đến người dân, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ hiệu quả hơn.