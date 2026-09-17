Tại buổi tập huấn, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Tăng 273 được giới thiệu những nội dung cơ bản về chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Lữ đoàn Tăng 273 tập huấn cập nhật kiến thức chuyển đổi số. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, các học viên được hướng dẫn một số kỹ năng khai thác, sử dụng ứng dụng, tiện ích số; nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và chấp hành các quy định khi tham gia môi trường số.

Thông qua tập huấn, cán bộ, chiến sĩ từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Qua đó hình thành thói quen sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và các mặt công tác của đơn vị.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về chuyển đổi số; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” tại Lữ đoàn Tăng 273 đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.