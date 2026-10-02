Tư lệnh Quân khu 5 thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 1-10, đoàn công tác do Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2026 tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công Cường

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2026.

Theo đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tăng cường an ninh khu vực biên giới.

Cơ sở chính trị địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội.

BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng được chú trọng, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2026. Ảnh: Công Cường

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình, phong trào, mô hình tiêu biểu như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; tham gia xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng của BĐBP tỉnh thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới.

Xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Công Cường

Đồng thời, đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển, cửa khẩu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải cũng yêu cầu đơn vị nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.