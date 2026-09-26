Viện KSQS khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với các viện KSND phía Đông Gia Lai

(GLO)- Ngày 25-9, Viện kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm với các viện kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 1, 2 và 4 - Gia Lai.

Việc ký kết được thực hiện trong bối cảnh Viện KSQS khu vực 52 vừa được điều chỉnh thẩm quyền theo lãnh thổ trên cơ sở Quyết định số 239/QĐ-VKSTC ngày 31-7-2026 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Lãnh đạo Viện KSQS khu vực 52 và lãnh đạo Viện KSND khu vực 1 trao văn bản ký kết. Ảnh: Dương Nguyễn

Theo đó, Viện KSQS khu vực 52 thực hiện chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước đây, Viện KSQS khu vực 52 đảm nhiệm địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũ.

Sau khi tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai được sáp nhập, phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền của Viện KSQS khu vực 52 được xác định lại theo địa giới tỉnh Gia Lai mới. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có thẩm quyền ngoài quân đội trên địa bàn.

Do đó, các đơn vị đã thống nhất xây dựng quy chế phối hợp, tập trung vào công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm; phối hợp xác định thẩm quyền và trách nhiệm của từng đơn vị.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Viện KSQS khu vực 52 và viện KSND các khu vực 1, 2, 4 đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Việc ký kết tạo cơ sở để các đơn vị chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế chồng chéo, bảo đảm việc xử lý nguồn tin về tội phạm kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Viện KSQS khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với các VKSND khu vực phía Đông. Ảnh: Dương Nguyễn

Trong thời gian tới, Viện KSQS khu vực 52 sẽ tiếp tục phối hợp với các viện KSND khu vực còn lại trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai để xây dựng, ký kết quy chế phối hợp, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong và ngoài quân đội trên địa bàn thuộc thẩm quyền.