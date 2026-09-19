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Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 thông báo bắn đạn thật ngày 22 và 23-9

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(GLO)- Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) tổ chức bắn đạn thật và kiểm tra bắn súng K54, AK tại thao trường đơn vị (thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai) trong ngày 22 và 23-9.

Theo thông báo, nội dung bắn đạn thật, ném bom do Trường Sĩ quan Không quân, Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 tổ chức diễn tập. Phương tiện sử dụng gồm máy bay IAK-130, L-39NG và trực thăng trực tìm kiếm cứu nạn; độ cao bay từ 200-6.000 m.

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Máy bay L-39NG hạ cánh thành công tại sân bay Phù Cát, chuẩn bị cho đợt diễn tập. Ảnh: VTV

Đường bay theo tuyến Sân bay Phù Cát - Trường bắn TB2 - Sân bay Phù Cát; mục tiêu bắn, ném là mục tiêu mặt đất. Thời gian bắn đạn thật, ném bom chính thức từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 22-9; thời gian dự bị từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 23-9.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 2, 2b và bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 1 (mục tiêu mặt đất, độ cao đường đạn dưới 50 m, cự ly đường đạn 100 m). Trong đó, thời gian kiểm tra bắn súng ngắn K54 từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 22-9; bắn súng AK từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 23-9.

Địa điểm tổ chức tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An, tỉnh Gia Lai); phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thông báo đến cán bộ, người dân biết, không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật nhằm bảo đảm an toàn.

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