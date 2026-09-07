Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 thông báo bắn đạn thật từ ngày 9 đến 11-9

(GLO)- Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Quân khu 5) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường của đơn vị, thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, nội dung bắn là kiểm tra bắn pháo bài 2b trên xe tăng T54, mục tiêu mặt đất, cự ly bắn 2.100 m, độ cao đường đạn dưới 50 m, hướng bắn về hướng Bắc.

Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 thông báo tổ chức bắn đạn thật bằng xe tăng từ ngày 9 đến 11-9. Ảnh: H.P

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày 9, 10 và 11-9-2026.

Khu vực trường bắn của Trung tâm thuộc địa bàn xã Bình An; phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi để cán bộ và nhân dân biết, không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, nhằm bảo đảm an toàn