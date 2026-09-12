Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân

Gần dân, sát việc

Những ngày tháng 8 này, không khí Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Tại thôn Thành Tín, xã Tuy Phước, ngày hội diễn ra vui tươi, gần gũi. Những câu chuyện từ khu dân cư cho thấy khi người dân cùng chung tay, việc giữ gìn ANTT không còn là chuyện của riêng Công an.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ảnh: K.A

Theo ông Nguyễn Quang Ân - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Tín: Người dân sống trên địa bàn nên hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra xung quanh mình. Vì vậy, cùng với việc nhắc nhở con em chấp hành pháp luật, bà con còn chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tham gia hòa giải mâu thuẫn và cùng chính quyền, Công an xử lý vụ việc từ sớm. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” và “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải” được duy trì cũng từ cách nghĩ ấy. “Mỗi người cùng có ý thức, cùng góp sức thì địa bàn sẽ bình yên hơn”, ông Ân chia sẻ.

Đó cũng là cách phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an các địa phương xây dựng, vun đắp từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 70 mô hình và hơn 5.000 điểm xây dựng, nhân rộng mô hình. Đằng sau những con số là sự tham gia ngày càng thực chất của người dân: Biết tự phòng, nhắc nhở nhau và quan trọng hơn là chia sẻ thông tin với lực lượng Công an khi có vấn đề phát sinh.

Trong khi tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ, hoạt động trên không gian mạng với những thủ đoạn khó nhận biết, bằng sự chủ động, người dân trở thành “cánh tay nối dài” của Công an trong phòng ngừa từ cơ sở.

Sự gắn bó giữa Công an với nhân dân không chỉ thể hiện trong việc giữ gìn ANTT mà còn ở cách lực lượng Công an chia sẻ với những khó khăn đời thường của người dân. Từ hướng dẫn cấp căn cước, kích hoạt VNeID, hỗ trợ sim cho người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ, đến đào tạo, sát hạch GPLX miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ xây nhà, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần việc đều bắt đầu từ một nhu cầu cụ thể.

Những việc làm ấy càng trở nên ý nghĩa khi được nhìn từ cuộc sống của người dân. Với gia đình anh Puih Plo (làng O, xã Chư Prông), sự sẻ chia hiện hữu ngay trong căn nhà đang sinh sống. Từ ngôi nhà mái tôn cũ ọp ẹp, gia đình anh nay đã có căn nhà xây kiên cố, yên tâm hơn mỗi khi mưa gió.

Nhớ những ngày cán bộ, chiến sĩ Công an đến hỗ trợ xây nhà, anh Plo xúc động: “Mưa lớn, đường trơn mà các đồng chí CA vẫn rất nhiệt tình xây nhà cho dân. Cả đời tôi chưa từng nghĩ gia đình mình có ngày được ở trong căn nhà kiên cố thế này”.

Còn với chị Man Thị Lệ (xã Nhơn Châu), việc được hỗ trợ học và sát hạch GPLX miễn phí mang lại thay đổi thiết thực. Trước đây, chị nghĩ chỉ đi lại trong xã nên không cần giấy phép. Sau khi được học, chị hiểu hơn về quy định và kỹ năng tham gia giao thông. “Được học rồi mới thấy, có kiến thức đầy đủ thì tham gia giao thông cũng an toàn hơn” - chị Lệ chia sẻ.

Vững thế trận, giữ bình yên

Từ nền tảng thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, lực lượng Công an tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Đây cũng là yếu tố quan trọng để giữ vững ANTT trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.

Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án của Công an tỉnh đạt từ 97% trở lên, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đằng sau kết quả ấy là sự chủ động từ khâu nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhận diện nguy cơ đến tổ chức lực lượng đấu tranh, xử lý vụ việc.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - khẳng định: “Mọi hoạt động nghiệp vụ đều phải xuất phát từ quyền lợi, sự bình yên của nhân dân. Có như vậy mới nâng cao hiệu quả đấu tranh, đồng thời củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, ổn định địa bàn”.

Không chỉ xử lý khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ, nhất là các vấn đề liên quan an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, tranh chấp, khiếu kiện…

81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống “Vì nhân dân phục vụ” được tiếp nối bằng những kết quả cụ thể trong từng nhiệm vụ. Từ cơ sở, giữ chắc thế chủ động; trong đấu tranh, kiên quyết, kịp thời; trong phục vụ nhân dân, tận tụy, trách nhiệm, Công an toàn tỉnh đã và đang góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường an toàn, ổn định cho tỉnh phát triển.