Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 ký kết quy chế kết nghĩa và phối hợp với các xã

Tại hội nghị, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 và các xã đã trao đổi tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời ký kết quy chế kết nghĩa, quy chế phối hợp giữa các bên.

Theo các quy chế được ký kết, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 và UBND các xã sẽ tập trung phối hợp trao đổi, nắm tình hình địa bàn; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn. Quy chế phối hợp xác định rõ việc chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, hai bên phối hợp triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân. Các bên phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc tại các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75.

Quy chế kết nghĩa cũng xác định nhiều nội dung gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân như thực hiện mô hình “Gắn kết hộ”, “Dân vận khéo”; hỗ trợ phát triển kinh tế, việc làm, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Các bên tiến hành ký kết quy chế. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Việc ký kết quy chế kết nghĩa, quy chế phối hợp là cơ sở để Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 và cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị và chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.