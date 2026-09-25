Chuyển đổi số để Mặt trận gần dân hơn

(GLO)- Với phương châm “Đồng hành - lắng nghe - kết nối - phục vụ”, Mặt trận các cấp trong tỉnh Gia Lai đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số để mở thêm kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin với người dân.

Từ mã QR tại khu dân cư, “hòm thư số” đến trợ lý số hỗ trợ cán bộ, những cách làm mới được triển khai hướng tới việc tiếp nhận, tổng hợp và xử lý ý kiến của người dân thuận tiện hơn.

Mở thêm kênh để người dân lên tiếng

Tại nhà văn hóa thôn Tân Phú (xã Mang Yang), anh Nguyễn Chí Hùng thử quét mã QR dán trước cổng để gửi phản ánh, kiến nghị. Theo anh, mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân” mới triển khai nên người dân cần thời gian làm quen, từng bước chủ động sử dụng khi cần thông tin đến cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Văn Tú - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Phú - cho biết, bên cạnh mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân”, thôn Tân Phú còn được chọn làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo “Xây dựng khu dân cư tự quản, an toàn, ấm no, hạnh phúc, không ma túy” năm 2026.

Việc triển khai song song 2 mô hình tạo thêm phương thức để người dân tham gia, trao đổi thông tin và phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng.

Tại thôn Ngọc Thạnh (xã Tuy Phước Tây), mô hình “Mặt trận - Gia đình số” được xây dựng trên kênh Zalo cộng đồng, tạo không gian để người dân cập nhật hoạt động ở khu dân cư, trao đổi vấn đề đời sống, chia sẻ cách làm hay, gương điển hình.

Người dân xã Tuy Phước Tây quét mã QR “Hòm thư số - lắng nghe nhân dân 24/7”. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây - cho hay, mô hình còn hướng dẫn người dân nhận diện thông tin giả, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng tài khoản số an toàn.

Cùng với đó, mô hình dân vận khéo “Hòm thư số lắng nghe nhân dân 24/7” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây triển khai tại các nhà văn hóa thôn. Qua mã QR, người dân gửi phản ánh về những vấn đề phát sinh; các ý kiến được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm và theo dõi kết quả xử lý.

Nếu ở khu dân cư, các nền tảng số mở thêm kênh để người dân phản ánh, trao đổi thông tin thì tại phường Hội Phú, công nghệ còn được sử dụng để hỗ trợ cán bộ Mặt trận tra cứu, tổng hợp dữ liệu.

Ra mắt mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú”. Ảnh: P.D

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban Quản lý mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú” - cho biết: “Ban Quản lý mô hình xây dựng, cập nhật nguồn dữ liệu; trợ lý số khai thác dữ liệu để hỗ trợ ban công tác Mặt trận khu dân cư. Cách làm này giúp cán bộ có thêm thời gian dành cho vận động, tiếp xúc và nắm bắt thực tế tại cơ sở”.

Phường Hội Phú cũng triển khai bộ mã QR tại tổ dân phố 7. Các mã QR được phân theo nhóm nội dung, tạo đường dẫn nhanh đến thông tin, dịch vụ cần thiết, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin số.

Hướng tới hệ sinh thái số “Mặt trận Gia Lai số”

Theo ông Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một trong những giá trị rõ nét của chuyển đổi số là góp phần đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, Mặt trận từng bước mở rộng kết nối trên không gian số; ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ biên tập tin, bài, video, podcast, infographic, giúp thông tin được truyền tải nhanh, sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá, trọng tâm là đồng bộ hệ sinh thái số “Mặt trận Gia Lai số”. Theo định hướng, 100% văn bản được xử lý trên môi trường số và 100% cán bộ Mặt trận sử dụng thành thạo các nền tảng số; tiếp tục duy trì, tối ưu hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, tăng cường kết nối với các tổ chức thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử, hướng tới “Mặt trận không giấy tờ”.

Cùng với hạ tầng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng xây dựng kho dữ liệu số, từng bước số hóa thông tin về khu dân cư, ban công tác Mặt trận, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu và các lực lượng có vai trò trong công tác vận động quần chúng.

Đáng chú ý, Mặt trận hướng tới hình thành “Bản đồ đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Gia Lai”, hỗ trợ quản lý, vận động quần chúng, nắm bắt tình hình nhân dân, phục vụ giám sát và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ; hiệu quả phụ thuộc vào khả năng sử dụng của cán bộ và mức độ tham gia của người dân. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở là nhiệm vụ quan trọng.

“Thời gian tới, Mặt trận phát động và triển khai phong trào thi đua “Mỗi cán bộ Mặt trận là một công dân số - Mỗi khu dân cư có một hạt nhân số - Mỗi người dân có một kỹ năng số thiết yếu”” - ông Trần Minh Sơn nhấn mạnh.