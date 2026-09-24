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Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại Gia Lai và 6 tỉnh, thành

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Lao Động, Dân Trí)

(GLO)- Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng vùng lương tối thiểu của 7 tỉnh, thành phố, trong đó một số khu vực được đề nghị nâng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II và vùng IV lên vùng III.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Theo hồ sơ dự thảo, bên cạnh đề xuất tăng mức lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027, Bộ Nội vụ cũng xem xét điều chỉnh địa bàn áp dụng các vùng lương tối thiểu theo đề nghị của địa phương. Mức tăng dự kiến từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, tương ứng các vùng lương hiện hành.

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Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Pleiku nằm trong nhóm được đề xuất chuyển từ vùng III lên vùng II. Ảnh: Bá Bính

Theo Bộ Nội vụ, 7 địa phương đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng vùng lương tối thiểu gồm Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Gia Lai.

Trong đó, một số địa bàn tại Hải Phòng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh được đề xuất chuyển từ vùng II lên vùng I.

Tại Hải Phòng, danh sách gồm nhiều xã như Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện và Hải Hưng.

Tại Đồng Nai, các địa bàn được đề xuất nâng từ vùng II lên vùng I gồm phường Bình Phước và các xã Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, danh sách gồm một số phường, xã như Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

Tại Quảng Ninh, các địa bàn được đề xuất chuyển lên vùng I gồm phường Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông và xã Hải Hòa.

Ngoài nhóm chuyển từ vùng II lên vùng I, một số địa bàn tại Đà Nẵng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Gia Lai được đề xuất điều chỉnh từ vùng III lên vùng II.

Tại Đà Nẵng, các địa bàn được đề xuất gồm phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi.

Tại Đồng Nai có phường Phước Long và xã Tân Khai. Tại TP. Hồ Chí Minh, danh sách gồm các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu và Hòa Hiệp.

Ở Quảng Ninh, một số địa bàn như Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên, Tiên Yên, Đầm Hà và đặc khu Vân Đồn cũng được đề xuất điều chỉnh.

Đối với Gia Lai, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Pleiku nằm trong nhóm được đề xuất chuyển từ vùng III lên vùng II.

Một số địa bàn thuộc Hưng Yên, Quảng Ninh và Gia Lai tiếp tục được đề xuất chuyển từ vùng IV lên vùng III.

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ những thay đổi về thị trường lao động, sự hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp, cải thiện hạ tầng, cũng như tình trạng một số địa bàn nằm giáp khu vực đang áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn.

Sau hơn một năm thực hiện phân vùng mới, các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp từng bước ổn định hoạt động, địa giới được mở rộng và điều kiện hạ tầng tại nhiều khu vực được cải thiện. Đây là những yếu tố được xem xét khi rà soát lại địa bàn áp dụng vùng lương tối thiểu.

Các địa phương đề xuất điều chỉnh cũng đã thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Nếu được Chính phủ thông qua, việc điều chỉnh mức lương và địa bàn áp dụng từ năm 2027 sẽ tác động trực tiếp đến mức tiền lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng, đồng thời là căn cứ để doanh nghiệp tính toán lại chi phí tiền lương và phương án sử dụng lao động.

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