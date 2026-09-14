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Hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk lập công ty ở Việt Nam

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H.M (theo tuoitre, dantri, vnexpress)

(GLO)- Tesla hiện là hãng xe giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 1.400 tỷ USD gắn liền với tỷ phú Elon Musk.

Tập đoàn ô tô khổng lồ Tesla của Mỹ vừa thành lập công ty con tại Việt Nam, với tên gọi Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam (Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company).

Trong hồ sơ nộp ngày 12-9, Tesla Motors Việt Nam cho biết văn phòng của Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Với vốn điều lệ 77,7 tỷ đồng (3 triệu USD), Công ty đăng ký 7 lĩnh vực kinh doanh bao gồm bán buôn và bán lẻ xe, bán phụ tùng xe, bán máy móc và các hoạt động bán buôn, bán lẻ khác.

Tesla Motors Việt Nam có 3 người đại diện theo pháp luật. Trong đó, ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch Công ty, bà Isabel Ching Fan là Tổng Giám đốc. Cả 2 đều có quốc tịch Mỹ, từng giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Tesla ở thị trường nước ngoài. Người đại diện còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc ở TP. Hồ Chí Minh.

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Tesla Model X, mẫu SUV điện từng được đưa về Việt Nam qua kênh nhập khẩu tư nhân. Ảnh: Carscoops.

Tesla hiện là hãng xe giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 1.400 tỷ USD gắn liền với tỷ phú nổi tiếng Elon Musk. Ông Elon Musk đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành từ tháng 10-2008 và là CEO thứ 4 của hãng xe điện này.

Tháng 9-2025, một công ty khác của Musk là SpaceX cũng thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên đầy đủ là Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Tháng 2-2026, họ được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh và tháng 8-2026 bắt đầu bán Internet vệ tinh ở Việt Nam với giá từ 1,13 triệu đồng/tháng.

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