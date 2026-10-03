Hạn kê khai thuế quý III cận kề: Hộ mới kinh doanh cần biết gì?

(GLO)- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra hoạt động trong năm 2026 cần xác định đúng doanh thu và thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế để lựa chọn hình thức thông báo doanh thu hoặc kê khai thuế theo quý, tránh bỏ sót thời hạn.

Theo quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, từ năm 2026 việc thực hiện nghĩa vụ thuế được phân loại dựa trên doanh thu thực tế. Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5-3-2026, sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Ảnh minh họa: Internet

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, trường hợp mới ra kinh doanh có doanh thu thực tế trong năm không vượt ngưỡng chịu thuế thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh theo quy định. Khi doanh thu lũy kế vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng quy định, trường hợp doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý; trên 50 tỷ đồng thì khai theo tháng. Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo phương pháp tương ứng với trường hợp của người nộp thuế.

Theo lịch kê khai thuế năm 2026, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân quý III có hạn thông thường vào ngày 30-10; tuy nhiên, do ngày 31-10-2026 là thứ Bảy, thời hạn thực tế được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là 2-11-2026.

Nghị định số 245/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2026 đối với một số đối tượng, ngành, lĩnh vực. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện được gia hạn đối với kỳ tính thuế quý III có thời hạn nộp chậm nhất đến 30-12-2026.

Do đó, người nộp thuế cần kiểm tra mình có thuộc đối tượng được gia hạn hay không, đồng thời không nên hiểu việc được gia hạn nộp tiền thuế đồng nghĩa với việc được lùi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế lưu ý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải theo dõi đầy đủ doanh thu thực tế, xác định đúng phương pháp khai thuế và sử dụng đúng mẫu hồ sơ theo quy định.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới ra hoạt động, nếu có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cũng cần lưu ý quy định về thông báo thông tin tài khoản theo hồ sơ và thời điểm quy định.