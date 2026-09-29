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Từ 15-10, doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục theo cơ chế một cửa mới thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo TTXVN, Chinhphu.vn)

(GLO)- Từ ngày 15-10, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính có thể sử dụng VNeID để đăng ký, truy cập hệ thống thay cho phương thức tài khoản và chữ ký số hiện nay.

Ngày 22-8-2026, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2026/NĐ-CP quy định việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Nghị định có hiệu lực từ 15-10-2026.

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Các xe container chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo quy định mới, người khai thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể đăng ký tài khoản và chữ ký số trên hệ thống hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử được cấp qua VNeID để đăng ký, truy cập.

Sau khi người khai đăng ký, đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Nếu thông tin chưa đầy đủ hoặc không chính xác, người khai sẽ được thông báo để sửa đổi, bổ sung; trường hợp thông tin hợp lệ, hệ thống thông báo chấp thuận qua thư điện tử.

Một thay đổi quan trọng khác là việc tăng cường sử dụng chứng từ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo định hướng mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, hồ sơ hải quan có thể được thực hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu; những chứng từ do cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc tổ chức kiểm tra chuyên ngành cấp qua Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp, xuất trình lại cho cơ quan hải quan.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần chủ động rà soát tài khoản đang sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, chữ ký số và thông tin người được phân quyền thực hiện thủ tục.

Đối với các thủ tục có liên quan đến quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi danh mục hàng hóa, yêu cầu về giấy phép, kiểm tra chuyên ngành và các chứng từ tương ứng.

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