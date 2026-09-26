Gia đình Chủ tịch PNJ liên tiếp bán cổ phiếu giữa lúc doanh nghiệp tái thiết

(GLO)- Sau khi hai con gái bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu. Các giao dịch diễn ra trong thời điểm PNJ đang tăng cường nguồn lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết.

Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 1 đến 30-10-2026. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích được công bố là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

PNJ đang tăng cường nguồn lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết. Ảnh nguồn Tuổi Trẻ

Trước giao dịch, ông Duy sở hữu khoảng 13,83 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,7% vốn điều lệ. Nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng cổ phiếu ông Duy nắm giữ sẽ giảm còn khoảng 4,83 triệu đơn vị, tương đương 0,94% vốn PNJ. Theo thị giá tại thời điểm công bố thông tin, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Động thái trên diễn ra sau khi hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ đã bán 7 triệu cổ phiếu trong phiên 11-9 theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch có giá trị khoảng 259 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ.

Trong khi đó, bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán 18 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 11 đến 18-9. Sau giao dịch, bà Hà còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn PNJ. Tính theo thị giá tại thời điểm giao dịch, tổng giá trị hai thương vụ của bà Thảo và bà Hà được ước khoảng 920 tỷ đồng.

Theo thông tin PNJ công bố, việc bán cổ phiếu của hai con gái bà Dung nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà cung cấp khoản vay cho PNJ. Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung, với hạn mức tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất. Khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động, tăng cường nguồn lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết.

PNJ hiện cũng đang chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trên trang quan hệ cổ đông, doanh nghiệp đã công bố chương trình họp dự kiến được cập nhật ngày 22-9.

PNJ đang đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó lợi nhuận sau thuế dự kiến chuyển sang mức âm khoảng 6.271 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời đề xuất không chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026. Các nội dung này thuộc chương trình xem xét tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.