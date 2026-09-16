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Bán lại vàng, kim cương PNJ: Khi nào khách hàng nhận đủ tiền?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, VnExpress)

(GLO)- PNJ đang áp dụng lộ trình thanh toán tối đa 120 ngày đối với khách hàng bán lại vàng, bạc, kim cương và một số sản phẩm trang sức. Khoản tiền được chia thành 5 đợt, thay vì thanh toán toàn bộ ngay khi hoàn tất giao dịch như trước đây.

Theo thông tin PNJ công bố, chính sách thanh toán theo lộ trình được áp dụng từ ngày 21-7-2026 trong bối cảnh lượng khách hàng bán lại sản phẩm tăng mạnh. PNJ cho biết vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với các giao dịch đủ điều kiện, nhưng việc thanh toán tiền được phân bổ theo khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.

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PNJ đang áp dụng lộ trình thanh toán tối đa 120 ngày đối với khách hàng bán lại vàng, bạc, kim cương và một số sản phẩm trang sức. Ảnh internet

Cụ thể, ngay sau khi hoàn tất việc tiếp nhận tài sản và hồ sơ, chứng từ hợp lệ, khách hàng được thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại. Phần tiền còn lại được chi trả theo 4 đợt:

  • Sau 30 ngày: thanh toán thêm 20%;
  • Sau 60 ngày: thanh toán thêm 25%;
  • Sau 90 ngày: thanh toán thêm 25%;
  • Sau 120 ngày: thanh toán 10% còn lại.

Như vậy, nếu giao dịch được hoàn tất và đủ điều kiện ngay trong ngày đầu tiên, khách hàng nhận đủ 100% giá trị thu lại sau tối đa 120 ngày.

PNJ từng cho biết trước khi áp dụng chính sách mới, doanh nghiệp thanh toán ngay cho khách hàng bán lại kim cương. Tuy nhiên, lượng bán lại vàng, kim cương và trang sức tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tạo áp lực lên thanh khoản, khiến doanh nghiệp chuyển sang phương án chia nhỏ thời gian thanh toán.

Theo thông tin được PNJ công bố, từ đầu tháng 7-2026 đến ngày 28-7, doanh nghiệp đã mua lại sản phẩm từ khách hàng với tổng giá trị khoảng 7.062 tỷ đồng, chủ yếu là kim cương, vàng và trang sức.

Bên cạnh phương án nhận tiền theo các đợt, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị sang các sản phẩm khác của PNJ, trong đó có vàng miếng SJC, vàng tài lộc PNJ, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời, theo điều kiện áp dụng.

PNJ cũng đã cập nhật danh sách các cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại; một số cửa hàng chỉ tiếp nhận chuyển đổi sang sản phẩm mới theo quy định của PNJ.

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