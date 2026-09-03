Vietnam International Sourcing 2026: Hàng trăm nhà mua hàng toàn cầu đến Việt Nam

(GLO)- Gần 600 đoàn doanh nghiệp, nhà mua hàng đến từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Việt Nam, tìm kiếm cơ hội nhập khẩu hàng hóa và kết nối với các nhà cung ứng trong nước tại Vietnam International Sourcing 2026.

Ngày 3-9, Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Sự kiện kéo dài đến ngày 5-9, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Vietnam International Sourcing 2026 là cơ hội gia tăng giá trị của thị trường Việt Nam vào thị trường thế giới. Ảnh: Fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương

Theo thông tin cập nhật tại sự kiện, gần 600 nhà mua hàng và đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia đang tham gia tìm kiếm nguồn cung tại Việt Nam. Quy mô này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam trong quá trình các tập đoàn quốc tế đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

VIS 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của năm 2026, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế.

VIS 2026 thu hút nhiều tập đoàn, nhà phân phối và nhà nhập khẩu lớn trên thế giới có tên tuổi như Walmart, H&M, Central Retail cùng các đoàn doanh nghiệp đến từ châu Mỹ, châu Âu, châu Á và nhiều thị trường khác.

Đối với khu vực châu Mỹ, các nhà mua hàng quan tâm đến nhiều nhóm sản phẩm của Việt Nam như thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, cà phê, gia vị, đồ uống, đồ gỗ, nội thất, hàng gia dụng và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trong lĩnh vực dệt may, H&M tiếp tục tham dự VIS năm thứ hai liên tiếp. Tập đoàn này cùng đoàn doanh nghiệp Bắc Âu tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung ứng Việt Nam, đồng thời quan tâm tới sản xuất xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và phát triển nguồn nhân lực.

Không chỉ dừng ở việc tìm kiếm đơn hàng, các doanh nghiệp quốc tế còn hướng tới hợp tác dài hạn, tìm kiếm đối tác sản xuất, đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Hơn 500 nhà xuất khẩu Việt Nam cũng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất tại sự kiện. Ảnh: Fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương

Hơn 500 nhà xuất khẩu Việt Nam cũng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất tại sự kiện. Các nhóm hàng được giới thiệu khá đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, nội thất, dệt may, thời trang đến các sản phẩm công nghiệp và giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Điểm quan trọng của VIS 2026 là các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội gặp trực tiếp nhà mua hàng quốc tế thông qua các phiên kết nối B2B, thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm theo phương thức truyền thống.

Theo chương trình chính thức, ngay trong ngày khai mạc 3-9, hoạt động kết nối giao thương B2B được tổ chức từ 10 giờ 30 đến 17 giờ tại khu Business Matching. Cùng với đó là các diễn đàn, hội thảo về xuất khẩu, hàng tiêu dùng, chuyển đổi xanh và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn.