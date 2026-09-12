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Hoài Ân bàn giao mốc ranh giới dự án nhà máy sản xuất thiết bị PCCC

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 11-9, lãnh đạo xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND xã đã tổ chức bàn giao mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi cho chủ đầu tư triển khai Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị PCCC do Công ty TNHH Kỹ nghệ phát triển Đại An làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất 18.300 m², tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, công suất dự kiến 411.200 sản phẩm/năm; tập trung sản xuất thiết bị báo cháy tự động, thiết bị PCCC và thiết bị điện tử dân dụng.

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Phối cảnh Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị PCCC tại xã Hoài Ân.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư trong quý III/2026, khởi công xây dựng trong quý IV/2026 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý II/2027.

Trước đó, ngày 10-9, UBND xã Hoài Ân phối hợp với Công ty TNHH Kỹ nghệ phát triển Đại An kiểm tra, đo đạc thực tế vị trí xây dựng nhà máy. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các bên thống nhất bàn giao và cắm mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

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Lãnh đạo xã Hoài Ân kiểm tra thực địa vị trí xây dựng nhà máy. Ảnh: T.Q

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo xã Hoài Ân đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo quản hệ thống cọc mốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

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