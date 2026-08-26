Hoài Ân công bố quyết định thành lập và kiện toàn các trường học

(GLO)- Chiều 25-8, Đảng ủy - UBND xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về thành lập các trường học, tổ chức đảng trực thuộc và công tác cán bộ.

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Theo các quyết định được công bố, ở bậc mầm non, Trường Mầm non Hoài Ân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Ân Đức và Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ; Trường Mầm non Ân Phong và Trường Mầm non Ân Tường Đông được sáp nhập vào Trường Mầm non 19-4.

Lãnh đạo xã Hoài Ân trao quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng các trường. Ảnh: T.Q

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Hoài Ân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ân Đức và Trường Tiểu học Ân Tường Đông; Trường Tiểu học Ân Phong được sáp nhập vào Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ.

Ở cấp THCS, Trường THCS Hoài Ân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Ân Đức, Trường THCS Ân Tường Đông và Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

Phó Hiệu trưởng các trường sau sắp xếp nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: T.Q

Tại hội nghị, UBND xã Hoài Ân công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng các trường.

Hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm 12 phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp; đồng thời công bố quyết định thôi giữ chức vụ quản lý đối với 5 viên chức quản lý theo phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn xã.

Đảng ủy xã Hoài Ân công bố các quyết định thành lập chi bộ trường học sau sắp xếp; chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Ân đề nghị các trường học sau sắp xếp khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp; đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý và dạy học.

Đồng thời, các trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.