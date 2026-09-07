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1 thí sinh bị trừ 50% điểm Toán vì chép bài của “thủ khoa D01 Bắc Ninh”

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NHÃ UYÊN (theo TTO, TPO, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh)

(GLO)- Sau khi xác minh vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh quyết định trừ 50% điểm bài thi Toán đối với thí sinh được xác định đã chép bài của 1 thí sinh khác. Người có bài thi bị chép là thí sinh được xác định thủ khoa tổ hợp D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lương Tài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thí sinh H.P.N - người được xác định là thủ khoa tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) của tỉnh Bắc Ninh - đã nhận sự hỗ trợ của giám thị số 2 trong quá trình làm bài môn Toán.

Tại cùng phòng thi, thí sinh N.T.T.N ngồi gần H.P.N và được xác định đã chép bài thi môn Toán của H.P.N.

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Điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VTC News

Trước đó, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về những dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Các nội dung phản ánh liên quan đến việc thí sinh H.P.N được hỗ trợ trong phòng thi và 1 thí sinh khác có hành vi chép bài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 25-8, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh quyết định hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh H.P.N do vi phạm quy chế thi.

Việc hủy kết quả được thực hiện sau khi cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm của thí sinh trong quá trình dự thi.

Đối với N.T.T.N, ban đầu, thí sinh này đạt 9,5 điểm môn Toán. Sau khi xác định có hành vi chép bài của thí sinh khác, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã xin ý kiến Bộ GD&ĐT về hướng xử lý.

Ngày 28-8 vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã quyết định trừ 50% điểm bài thi môn Toán của N.T.T.N. Theo đó, điểm môn Toán của thí sinh này được điều chỉnh từ 9,5 xuống 4,75 điểm.

Không chỉ các thí sinh liên quan, trách nhiệm của cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cũng được xem xét. Theo kết quả xác minh được công bố, H.P.N đã nhận sự hỗ trợ của giám thị số 2 trong quá trình làm bài môn Toán. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ có phương án xử lý đối với cán bộ liên quan theo quy định.

Vụ việc thu hút sự quan tâm bởi H.P.N trước đó được xác định là thủ khoa D01 của tỉnh Bắc Ninh. Việc kết quả thi của thí sinh này bị hủy đồng thời với việc 1 thí sinh khác bị điều chỉnh điểm cho thấy những sai phạm trong phòng thi có thể dẫn đến hậu quả trực tiếp đối với kết quả của các thí sinh liên quan.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, việc bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không đồng nghĩa với việc H.P.N bị cấm dự thi các kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp theo. Thí sinh này vẫn có thể đăng ký dự thi vào năm 2027 nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quán triệt quy chế, quy trình tổ chức thi và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ, nhằm bảo đảm kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, công bằng và đúng quy định.

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