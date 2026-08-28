Thủ khoa D01 Bắc Ninh đạt 10 điểm Toán bị hủy kết quả thi

(GLO)- Hơn 1 tháng sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, nữ sinh từng trở thành thủ khoa tổ hợp D01 tỉnh Bắc Ninh với 27,75 điểm đã bị hủy kết quả thi do vi phạm quy chế.

Ngày 25-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh H.P.N. (sinh năm 2008), dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Lý do là thí sinh vi phạm quy chế thi.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định hiện hành về Quy chế thi tốt nghiệp THPT và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Cổng trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Wikipedia/VnExpress

Sở GD&ĐT Bắc Ninh giao Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Cơ quan Thường trực của Hội đồng thi - phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh kết quả thi của thí sinh; đồng thời, thông báo tới các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định.

Trước khi bị hủy kết quả, H.P.N. đạt 10 điểm môn Toán, 9,5 điểm môn Tiếng Anh và 8,25 điểm môn Ngữ văn, tổng cộng 27,75 điểm tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và trở thành thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Với việc bị hủy kết quả thi, nữ sinh này không đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh H.P.N., học sinh Trường THPT Lương Tài, có dấu hiệu được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi xuất hiện phản ánh, cơ quan Công an cùng các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh. Đến ngày 25-8, Sở GD&ĐT Bắc Ninh quyết định hủy kết quả thi của H.P.N. do vi phạm quy chế thi.

Cũng tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, 1 thí sinh khác bị phản ánh có hành vi chép bài của bạn trong phòng thi. Ngày 27-8, đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đang xem xét báo cáo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về trường hợp này để xử lý theo đúng quy chế.

Trước đó, Trường THPT Lương Tài đã rà soát sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội. Nhà trường khẳng định không bao che, không che giấu vi phạm và sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.