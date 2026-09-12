Gia Lai chủ động phòng - chống thiên tai, bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng - chống lũ, bão, thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão năm 2026.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ, bão, thiên tai gây ra và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện nghiêm các phương án phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn trường học đã xây dựng; phân công cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu và các lực lượng tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Các cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện nghiêm các phương án phòng - chống thiên tai trong mùa mưa bão. Ảnh: T.D

Đồng thời, các đơn vị cần phải xây dựng phương án ứng phó cụ thể với từng loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn, nhất là mưa lớn, bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giông lốc, sét và các tình huống thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục ở khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất hoặc bị chia cắt, phải rà soát, nắm chắc số lượng trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; xác định các khu vực nguy hiểm, tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt và phương án sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết; duy trì chế độ trực, thông tin liên lạc để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, công trình trường học; tập trung vào phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà công vụ, ký túc xá, khu nội trú, bán trú, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, tường rào, cổng trường, mái che, cây xanh, hệ thống điện, cấp nước và thoát nước.

Kịp thời xử lý, gia cố các vị trí, công trình có nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi, thẩm quyền; đối với các công trình chưa thể khắc phục ngay, phải khoanh vùng, đặt biển cảnh báo, hạn chế hoặc tạm dừng sử dụng và bố trí khu vực thay thế.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho học sinh; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh; không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua khu vực nguy hiểm khi có mưa lũ, ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nước chảy xiết; chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chủ động điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học, cho học sinh nghỉ học khi cần thiết để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị trường học chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Ảnh: T.D

Đối với các trường nội trú, bán trú phải chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của học sinh.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và thiệt hại; chủ động khắc phục trong phạm vi khả năng, thẩm quyền; chỉ tổ chức cho học sinh trở lại trường khi cơ sở vật chất, công trình và các điều kiện bảo đảm an toàn đã được kiểm tra, xác định đủ điều kiện.