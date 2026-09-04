Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Nhơn Châu kiến nghị hỗ trợ bảo đảm thông tin liên lạc, lực lượng y tế trong mùa mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-9, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhơn Châu.

Tại buổi làm việc, UBND xã Nhơn Châu báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai; trong đó, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

1-quang-canh-buoi-lam-viec-tai-xa-nhon-chau.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tạị xã Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến nay, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn năm 2026. Lực lượng ứng phó được bố trí tại các thôn, sẵn sàng tham gia sơ tán người dân và xử lý các tình huống phát sinh khi có bão, mưa lớn.

Với đặc thù là xã đảo, Nhơn Châu chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân trong trường hợp đảo bị cô lập với đất liền.

Xã Nhơn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa bão; đồng thời tăng cường lực lượng y, bác sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, cấp cứu người dân khi xảy ra thiên tai, nhất là trong điều kiện việc đi lại giữa đảo và đất liền gặp khó khăn.

anh-2-luc-luong-chuc-nang-ho-tro-nguoi-dan-xa-nhon-chau-di-doi-tau-thuyen-den-noi-tranh-bao-an-toan-vao-cuoi-nam-2025.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Nhơn Châu di dời tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn vào cuối năm 2025. Ảnh: XĐ

Qua kiểm tra, Tổ công tác liên ngành số 1 đề nghị xã Nhơn Châu tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế; xác định rõ khu vực trọng điểm, xung yếu và các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án sơ tán.

Tổ công tác cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thành viên trong từng tình huống; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

anh-3-doan-xa-nhon-chau-ho-tro-nguoi-dan-don-dep-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-cuoi-nam-2025.jpg
Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão cuối năm 2025. Ảnh: XĐ
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Biển Hồ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do TS. Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn qua triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại các xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Biển Hồ và Ia Boòng từ ngày 25 đến 27-8.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Thời sự

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh (xã Hòa Hội).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thời sự

(GLO)- Chiều 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

null