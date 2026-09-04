Nhơn Châu kiến nghị hỗ trợ bảo đảm thông tin liên lạc, lực lượng y tế trong mùa mưa bão

(GLO)- Sáng 4-9, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhơn Châu.

Tại buổi làm việc, UBND xã Nhơn Châu báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai; trong đó, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Quang cảnh buổi làm việc tạị xã Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến nay, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn năm 2026. Lực lượng ứng phó được bố trí tại các thôn, sẵn sàng tham gia sơ tán người dân và xử lý các tình huống phát sinh khi có bão, mưa lớn.

Với đặc thù là xã đảo, Nhơn Châu chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân trong trường hợp đảo bị cô lập với đất liền.

Xã Nhơn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa bão; đồng thời tăng cường lực lượng y, bác sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, cấp cứu người dân khi xảy ra thiên tai, nhất là trong điều kiện việc đi lại giữa đảo và đất liền gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Nhơn Châu di dời tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn vào cuối năm 2025. Ảnh: XĐ

Qua kiểm tra, Tổ công tác liên ngành số 1 đề nghị xã Nhơn Châu tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế; xác định rõ khu vực trọng điểm, xung yếu và các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án sơ tán.

Tổ công tác cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thành viên trong từng tình huống; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.