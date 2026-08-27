Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kiểm tra công tác phòng - chống thiên tai tại 4 phường khu vực Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH QUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-8, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác phòng - chống thiên tai (PCTT) tại 4 phường thuộc khu vực Hoài Nhơn gồm: Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng phương án, kịch bản phòng - chống thiên tai; khả năng tổ chức thực hiện và vận hành thực tế phương án tại địa phương, nhất là tại các khu vực, công trình, vị trí xung yếu, có nguy cơ cao.

1.jpg
Tổ công tác kiểm tra hồ Hố Giang, phường Tam Quan. Ảnh: Phan Tuấn

Tổ công tác đã kiểm tra hiện trường tại khu vực cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) - nơi neo đậu hàng nghìn tàu thuyền trong mùa mưa bão; các công trình hồ chứa nước, đê kè xung yếu tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các địa phương.

Báo cáo của UBND các phường cho biết: Đến nay, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng - chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Rút kinh nghiệm sau 2 đợt thiên tai cuối năm 2025, các phường rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế cho từng địa bàn, khu dân cư.

Các phường đã chủ động bảo đảm các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Đáng chú ý, các phương án, kịch bản ứng phó, nhất là việc tổ chức di dời dân được triển khai cụ thể đến từng tổ dân phố, từng hộ dân.

Việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tại các công trình được tập trung thực hiện, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

2.jpg
Tổ công tác kiểm tra hiện trường đê suối Cầu Đình (phường Hoài Nhơn Tây) vừa được tu bổ, sửa chữa. Ảnh: Phan Tuấn

Các phường cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, phân bổ kinh phí để đầu tư hoàn thiện hạ tầng các công trình PCTT, mua sắm, bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết như ghe sõng, cano cứu hộ, phương tiện đảm bảo thông tin liên lạc trong tình huống xấu; tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng tham gia PCTT…

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt và quyết tâm của các địa phương trong công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, Tổ công tác đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, xây dựng phương án “4 tại chỗ” thực chất, cụ thể hơn, phân công rõ người, rõ việc; phương án di dời dân phải xác thực từng gia đình.

kiem-tra-cong-tac-phong-chong-thien-tai-nam-2026-tai-4-phuong-khu-vuc-hoai-nhon.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó là rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị, tính toán, bố trí đủ lực lượng xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ và cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ; tăng cường công tác dự báo, thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Các phương án, kịch bản ứng phó phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phương án ứng phó chuẩn bị ở cấp độ cao nhất, lấy bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

Thời sự

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

null