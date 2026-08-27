Kiểm tra công tác phòng - chống thiên tai tại 4 phường khu vực Hoài Nhơn

(GLO)- Ngày 26-8, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác phòng - chống thiên tai (PCTT) tại 4 phường thuộc khu vực Hoài Nhơn gồm: Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng phương án, kịch bản phòng - chống thiên tai; khả năng tổ chức thực hiện và vận hành thực tế phương án tại địa phương, nhất là tại các khu vực, công trình, vị trí xung yếu, có nguy cơ cao.

Tổ công tác kiểm tra hồ Hố Giang, phường Tam Quan. Ảnh: Phan Tuấn

Tổ công tác đã kiểm tra hiện trường tại khu vực cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) - nơi neo đậu hàng nghìn tàu thuyền trong mùa mưa bão; các công trình hồ chứa nước, đê kè xung yếu tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các địa phương.

Báo cáo của UBND các phường cho biết: Đến nay, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng - chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Rút kinh nghiệm sau 2 đợt thiên tai cuối năm 2025, các phường rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế cho từng địa bàn, khu dân cư.

Các phường đã chủ động bảo đảm các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Đáng chú ý, các phương án, kịch bản ứng phó, nhất là việc tổ chức di dời dân được triển khai cụ thể đến từng tổ dân phố, từng hộ dân.

Việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tại các công trình được tập trung thực hiện, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

Tổ công tác kiểm tra hiện trường đê suối Cầu Đình (phường Hoài Nhơn Tây) vừa được tu bổ, sửa chữa. Ảnh: Phan Tuấn

Các phường cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, phân bổ kinh phí để đầu tư hoàn thiện hạ tầng các công trình PCTT, mua sắm, bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết như ghe sõng, cano cứu hộ, phương tiện đảm bảo thông tin liên lạc trong tình huống xấu; tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng tham gia PCTT…

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt và quyết tâm của các địa phương trong công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, Tổ công tác đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, xây dựng phương án “4 tại chỗ” thực chất, cụ thể hơn, phân công rõ người, rõ việc; phương án di dời dân phải xác thực từng gia đình.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó là rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị, tính toán, bố trí đủ lực lượng xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ và cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ; tăng cường công tác dự báo, thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Các phương án, kịch bản ứng phó phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phương án ứng phó chuẩn bị ở cấp độ cao nhất, lấy bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất.