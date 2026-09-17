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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, sáng 16-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Tập đoàn GEO.

Đây là doanh nghiệp của Đức có dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn GEO triển khai dự án. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, Tập đoàn GEO giới thiệu Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, tương đương hơn 75 triệu euro, triển khai tại xã Phù Mỹ Đông.

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Tập đoàn GEO giới thiệu Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo. Ảnh: Đức Hải

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10-2026 và đến cuối năm 2028 hoàn thành, đưa vào hoạt động toàn bộ khối đào tạo. Trung tâm được định hướng trở thành nơi đào tạo, tư vấn kỹ thuật về lắp đặt, vận hành thiết bị năng lượng tái tạo; đồng thời nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, trong đó có sản xuất hydrogen và oxy xanh từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

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Đại diện Tập đoàn GEO tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn GEO triển khai dự án đúng tiến độ, trong đó đảm bảo các điều kiện cần thiết để khởi công vào tháng 10 tới.

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Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng Tập đoàn GEO. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án quy mô lớn theo công nghệ mới và có ý nghĩa trong thu hút doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực công nghệ năng lượng tái tạo tại Gia Lai. Về phía tỉnh sẽ chủ động bố trí quỹ đất khi doanh nghiệp có nhu cầu để xây dựng khối ký túc xá và các hạng mục cần thiết khác.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn đồng hành cùng Tập đoàn GEO trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của dự án. Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức quan tâm, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho các thành viên của GEO khi đến Gia Lai triển khai dự án.

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