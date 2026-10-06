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Thời sự

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 6-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở”.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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﻿Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong tình hình mới.

Theo báo cáo, đến tháng 8-2026, toàn tỉnh có 135 cơ sở Hội và 1.400 chi hội phụ nữ với 518.985 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 44,85% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; có 72/135 cơ sở Hội đạt tỷ lệ tập hợp trên 50%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng với 1.069/1.400 chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ. Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đẩy mạnh đổi mới phương thức tập hợp, gắn với chuyển đổi số.

Toàn tỉnh đã ra mắt 29 mô hình, câu lạc bộ như: “Gia đình số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, “Nhóm Zalo kết nối hội viên”, thu hút 917 thành viên tham gia.

Các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, xây dựng “Mái ấm tình thương” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao uy tín, sức hút của tổ chức Hội.

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Các cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I. ﻿Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Cuộc thi diễn ra từ ngày 15 đến 30-9-2026, thu hút 45.888 bài dự thi.

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