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Thời sự

Hợp nhất 4 ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thêm trọng trách mới

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NHÃ UYÊN (theo TPO, VGP News)

(GLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng, sau khi 4 ban chỉ đạo về giao thông, đường sắt, năng lượng và điện hạt nhân được hợp nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2206/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo mới được tổ chức trên cơ sở hợp nhất 4 ban chỉ đạo, gồm: Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng. Ảnh: VGP/TPO

Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan như: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ; lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra còn có đại diện các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án thuộc phạm vi Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực Công Thương và Xây dựng; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để đề xuất giải pháp xử lý.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư thực hiện đúng những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương được giao làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất và tổng hợp tình hình hoạt động.

Ban Chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc hợp nhất 4 ban chỉ đạo thành 1 đầu mối được kỳ vọng tăng cường hiệu quả điều hành, phối hợp liên ngành; tập trung nguồn lực và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, đường sắt, năng lượng và xây dựng.

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