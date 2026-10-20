Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo hoàn thiện vị trí việc làm

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giữ chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Các thành viên gồm lãnh đạo cấp thứ trưởng của nhiều bộ, ngành và đại diện một số cơ quan trung ương, bảo đảm sự phối hợp trong quá trình rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm sự đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công tác quản lý biên chế và chính sách tiền lương. Đây là những nội dung có mối liên hệ trực tiếp trong việc tổ chức, bố trí và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm đòi hỏi xác định rõ yêu cầu đối với từng vị trí, từ nhiệm vụ, trách nhiệm đến năng lực cần có. Trên cơ sở đó, các cơ quan có căn cứ xác định nhu cầu nhân lực và bố trí đội ngũ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa quản lý nhân sự và quản lý biên chế.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban và trách nhiệm của các thành viên đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ được giao làm cơ quan thường trực, sử dụng bộ máy hiện có để tham mưu, giúp việc, bảo đảm điều kiện hoạt động, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo cũng sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ giúp việc, không tổ chức bộ máy chuyên trách riêng theo quyết định này.

Quyết định số 2005/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký, 19-10-2026. Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.