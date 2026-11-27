(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2322/QĐ-TTg ngày 26-11-2026 về việc giải thể Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ chuyên trách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Quyết định, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30-8-2021, chính thức được giải thể.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Cùng với việc giải thể tổ chức này, các bộ, cơ quan từng là thành viên Tổ công tác tiếp tục chủ động rà soát, xem xét và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Tổ công tác đặc biệt được thành lập trong bối cảnh dịch Covid-19 gây tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp xử lý những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ doanh nghiệp, người dân. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành.

Tổ công tác đồng thời phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương, được thành lập theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16-7-2021, nhằm tham mưu giải quyết những vấn đề có liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức này có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương trong giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; đề xuất phương án xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền của các cấp.

Một nhiệm vụ khác là theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp và người dân tại các bộ, ngành, địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.