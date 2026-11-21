(GLO)- Chiều 20-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc với 8 xã thuộc khu vực Chư Prông về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hà

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 8 xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ duy trì đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Ước cả năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của các xã đạt từ 6,85-11,5%. Trong đó, các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia vượt kế hoạch được giao; xã Bàu Cạn ước tăng khoảng 11,5%; xã Ia Tôr ước đạt kế hoạch; xã Chư Prông tăng 9,04%, ước hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số xã còn chậm; còn dự án vướng mắc về quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Kịch bản tăng trưởng năm 2027 của phần lớn các xã chưa đạt định hướng từ 10% trở lên.

Lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi; đẩy nhanh việc thanh lý vườn cây cao su để bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án; xem xét đầu tư xây dựng trạm y tế và định hướng khai thác hiệu quả tiềm năng hồ, đập trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao những kết quả mà 8 xã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Các xã cần phối hợp với Sở Tài chính và Thống kê tỉnh rà soát, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo 3 khu vực kinh tế, phấn đấu đạt từ 10% trở lên.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai và đưa dự án vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.