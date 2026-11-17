(GLO)- Ngày 17-11, làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 phải sát thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương.

Theo đó, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã làm việc với 9 xã: Kông Chro, Chơ Long, SRó, Đăk Song, Chư Krey, Ya Ma, Ia Pa, Ia Tul và Pờ Tó về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 20 doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND các xã, năm 2026, kinh tế - xã hội tại các địa phương tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, thu ngân sách vượt dự toán.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội được bảo đảm.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Tài chính) phát biểu về việc hỗ trợ các xã thu hút đầu tư trong năm 2027. Ảnh: Nguyễn Hân

Ước cả năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của các xã đạt mức khả quan. Nổi bật là Pờ Tó ước đạt 16,36%; tiếp đến là Chơ Long với 9,16%; Đăk Song 9,01%; SRó 8,83%; Chư Krey 8,52%; Ia Pa 8,3%; Ya Ma 8,27%; Ia Tul 7,79% và Kông Chro 7,42%.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 với quyết tâm cao: xã Pờ Tó phấn đấu tăng trưởng bứt phá 29,69%, Ya Ma 10,25%, Chơ Long 10,22%, SRó 9%, Đăk Song 8,35%, Ia Pa 8,31%, Ia Tul 8,1%, Kông Chro 7,08% và Chư Krey 6,53%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo cụ thể giải pháp nước rút hoàn thành chỉ tiêu năm 2026; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; đồng thời đề xuất phương án khai thác tối đa lợi thế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong năm 2027.

Chủ tịch UBND xã Pờ Tó Trần Văn Hùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của địa phương. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Cả 9 xã đều có dư địa tăng trưởng trên tất cả lĩnh vực. Với quỹ đất tốt và nguồn nước đảm bảo, các xã hoàn toàn có điều kiện để vươn lên làm giàu nếu có quyết tâm chính trị cao.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 sát thực tế.

Ngay trong tuần này, các xã phải khẩn trương rà soát, đánh giá đúng dư địa từng ngành để tính toán kịch bản tăng trưởng năm 2027; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, các xã cần xác định rõ điểm đột phá theo hướng liên kết vùng; không làm dàn trải, manh mún mà phải liên kết hình thành vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến sâu.

Chủ tịch UBND xã Kông Chro Đặng Thế Quyền cho biết năm 2027 địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng 7,08%. Ảnh: Nguyễn Hân

Cụ thể, về lâm nghiệp, cần tập trung quy hoạch phát triển rừng gỗ lớn gắn với trồng dược liệu dưới tán rừng, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 cơ bản phủ xanh bằng rừng gỗ lớn để bán tín chỉ carbon và đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm xanh xuất khẩu.

Về dự án động lực, các xã cần tập trung đôn đốc quyết liệt các dự án trọng điểm đã có chủ trương đầu tư; khai thác tối đa lợi thế từ công trình thủy lợi Ia Tul để tái cơ cấu toàn diện sản xuất và sắp xếp lại dân cư; đồng thời, đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào chăn nuôi công nghệ cao tại 2 xã Pờ Tó và Ia Pa.

Về phát triển công nghiệp chế biến, khai khoáng và dịch vụ, các địa phương mạnh dạn mở mỏ khoáng sản đã được phân cấp để phục vụ nhu cầu xây dựng; phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với dịch vụ - du lịch, các xã trung tâm như Kông Chro, Ia Pa, phấn đấu tổ chức ít nhất 1 sự kiện/tháng; các xã còn lại tối thiểu 1 sự kiện/quý gắn với bản sắc văn hóa địa phương và kêu gọi doanh nghiệp đồng hành để kích cầu tiêu dùng.

Ngoài ra, các địa phương cần triển khai hiệu quả nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia cho y tế, giáo dục, văn hóa nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực đô thị.

Về quản lý tài nguyên, đất đai và an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương siết chặt kỷ cương quản lý đất đai; phối hợp chặt chẽ với ban quản lý rừng phòng hộ và các công ty lâm nghiệp tổng rà soát đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến căn bản, trước hết từ người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chấm dứt tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm; cần quán triệt phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ".

Song song với đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và kỷ luật công vụ (KPI). Tận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tổng hợp số liệu, điều hành công việc (kết hợp kiểm chứng chặt chẽ độ chính xác); số hóa dữ liệu dùng chung để giảm giấy tờ hành chính.

Các địa phương tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ và phát huy vai trò người đứng đầu. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã khẩn trương rà soát, bố trí lại cán bộ bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng vị trí".

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền phải đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, gương mẫu đi đầu, xử lý công việc khẩn trương theo ngày, theo giờ để đưa địa phương phát triển bứt phá, nâng cao đời sống nhân dân.