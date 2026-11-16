Tạo đột phá tăng trưởng, đưa khu vực Hoài Nhơn trở thành vùng động lực phát triển

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị 7 phường khu vực Hoài Nhơn tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng liên kết vùng, xác định rõ các dự án, công trình đột phá và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Chiều 16-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc với 7 phường, gồm: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước cả năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 15 doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số xã duy trì tăng trưởng kinh tế 2 con số, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, năm 2026, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm của phường Bồng Sơn ước đạt 11,07%; Tam Quan 10,39%; Hoài Nhơn Đông 10,34%; Hoài Nhơn Nam 10,2%; Hoài Nhơn Tây 8,61%; Hoài Nhơn 7,91% và Hoài Nhơn Bắc 7,21%.

Theo mục tiêu đề ra, năm 2027, các phường phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm từ 9,5-11,1%. Trong đó, Bồng Sơn đặt mục tiêu 11,1%; Tam Quan 10,83%; Hoài Nhơn Bắc 10,38%; Hoài Nhơn Đông 10,4%; Hoài Nhơn Nam 10,37%; Hoài Nhơn 10% và Hoài Nhơn Tây 9,5%.

Đại diện nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng đăng ký đầu tư vào phường Hoài Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khu vực Hoài Nhơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, song một số dự án động lực triển khai còn chậm như Khu du lịch sinh thái La Vuông, cảng cá Tam Quan... Nếu không sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, khu vực này có nguy cơ chậm nhịp phát triển so với các địa bàn khác.

Để tạo động lực tăng trưởng, các địa phương cần chuyển từ tư duy phát triển dàn trải sang tập trung vào những dự án, công trình có quy mô lớn, sức lan tỏa cao.

Trong đó, tỉnh sẽ phối hợp với địa phương và sở, ngành đẩy nhanh các dự án trọng điểm cũng như các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị tại Bồng Sơn.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ danh mục dự án, quy mô đầu tư, nguồn lực và tiến độ triển khai; đồng thời chủ động xúc tiến, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông Nguyễn Văn Hiệp báo cáo kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 ở địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Về định hướng phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phường khai thác tốt lợi thế đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đối với nông nghiệp, cần tập trung chuyển đổi cây trồng, phát triển vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân. Sắp tới, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ để tạo động lực chuyển đổi sản xuất.

Đối với thủy sản, chú trọng hiện đại hóa đội tàu khai thác, nâng cao hiệu quả đánh bắt và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn chế biến sâu.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch, các địa phương cần tập trung phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị; khai thác lợi thế du lịch biển, du lịch văn hóa, kết hợp những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị mỗi phường chủ động tổ chức ít nhất 1 sự kiện mỗi quý để thu hút người dân, du khách, kích cầu tiêu dùng và tạo thêm nguồn thu cho khu vực dịch vụ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản cho các địa phương có lợi thế. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với các phường có lợi thế đô thị, cần đẩy mạnh chỉnh trang, khai thác hiệu quả các khu đất xen kẽ, đất trống theo quy hoạch để tạo không gian phát triển dịch vụ, thương mại và tăng nguồn thu. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ về quy hoạch, cảnh quan và hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng chỉnh trang manh mún, thiếu tính kết nối.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất nông - lâm nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, hành lang bờ biển và các khu vực quy hoạch phát triển du lịch.

Cùng với đó, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, quản lý hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Về công tác điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai nhiệm vụ.

Các quy trình xử lý công việc phải được rút ngắn, thực hiện song song những thủ tục có thể triển khai đồng thời; xác định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, dự án và kiểm soát tiến độ theo ngày, giờ.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc nhằm nâng cao năng suất, giảm thời gian thực hiện. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, cán bộ, công chức phải kiểm tra, rà soát kỹ kết quả trước khi sử dụng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của công việc.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và chuyên môn; hạn chế thay đổi nhân sự thường xuyên gây gián đoạn công việc.

Bí thư cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời định hướng và hỗ trợ Chủ tịch UBND phường trong quá trình điều hành; người đứng đầu chính quyền phải nắm chắc công việc, quyết đoán và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cảng cá Tam Quan được định hướng phát triển thành cảng cá thông minh loại I, cảng cá ngừ chuyên dụng, với công suất 130.000 tấn thủy sản/năm. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với kịch bản tăng trưởng năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 7 phường hoàn thiện phương án theo hướng cụ thể, có thể đo đếm và kiểm tra tiến độ; xác định rõ từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án, nguồn lực và giải pháp thực hiện.

Trong đó, cần bám sát 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; chú trọng khai thác dư địa phát triển của từng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong toàn khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, khu vực Hoài Nhơn cần được xác định là một không gian phát triển thống nhất, có sự phân công và liên kết giữa các phường, trong đó Bồng Sơn giữ vai trò hạt nhân đô thị, tạo sức lan tỏa cho toàn vùng.

Những địa phương có dự án động lực cần tập trung tạo đột phá, các địa phương còn lại chủ động phát triển thương mại, dịch vụ và hỗ trợ các động lực tăng trưởng chung.

Tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng địa phương.