Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác đã làm việc với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông nhằm trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghiệp dược và thiết bị y tế.

Thành lập năm 2012, Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông là doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại vật liệu y sinh tiên tiến, thiết bị y tế cấy ghép và nguyên liệu sinh học phục vụ tái tạo, phục hồi mô, cơ quan trong cơ thể người.

Đại diện Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông giới thiệu về mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Đức Hoàng

Hơn 14 năm qua, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng hệ thống nghiên cứu, sản xuất tương đối đồng bộ, từ nghiên cứu vật liệu, phát triển sản phẩm, thử nghiệm, đánh giá chất lượng đến sản xuất và thương mại hóa các thiết bị y tế công nghệ cao.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu, sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học của doanh nghiệp.

Khu nghiên cứu và sản xuất của Công ty có tổng diện tích xây dựng khoảng 35.600 m², tích hợp các hoạt động nghiên cứu, phát triển, kiểm nghiệm và sản xuất thiết bị y tế, vật liệu y sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (đứng giữa, hàng trên) tham quan các sản phẩm công nghệ sinh học của Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Mô hình của Công ty thể hiện xu hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tế của ngành Y tế, từng bước chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa, phục vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Gia Lai hiện có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học, công nghệ và dịch vụ.

Trong đó, lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghiệp dược và chăm sóc sức khỏe được xác định là những ngành có tiềm năng tiếp tục phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) trao đổi cơ hội hợp tác với đại diện Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế, tiêu biểu như Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), Công ty CP Kỹ thuật Dược Bình Định và Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam.

Các doanh nghiệp này đang góp phần hình thành nền tảng sản xuất dược phẩm, ứng dụng công nghệ sinh học và phát triển các sản phẩm phục vụ ngành Y tế.

Đặc biệt, tỉnh đang phát triển Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, gắn với định hướng hình thành Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn. Với sự hiện diện của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn, Gia Lai có điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối giữa các tổ chức khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của hai bên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển vật liệu y sinh, thiết bị y tế và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Hai bên xác định một số hướng hợp tác trước mắt như: kết nối hoạt động nghiên cứu giữa doanh nghiệp với các cơ sở khoa học, trường đại học, cơ sở y tế; trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghệ và sản xuất thiết bị y tế; chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của Gia Lai.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với đại diện Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Buổi làm việc có sự tham gia và hỗ trợ kết nối của GS. TS. Phan Thị Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Với vai trò cầu nối giữa các đối tác và doanh nghiệp 2 nước, GS. TS. Trà My đã hỗ trợ việc liên hệ, kết nối để đoàn công tác tỉnh Gia Lai trao đổi trực tiếp với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm và thiết bị y tế.

Đồng thời, giúp đoàn công tác tỉnh Gia Lai có thêm thông tin, kinh nghiệm về mô hình phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, nhất là phát triển sản phẩm và sản xuất công nghiệp theo chuỗi liên kết đồng bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.