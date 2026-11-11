Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm, tìm hiểu công nghệ tiên tiến tại Tập đoàn Raytron

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ngày 11-11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát và trao đổi cơ hội hợp tác với Công ty CP Công nghệ Vi - Nano Raytron Yên Đài (Raytron Technology).

Thành lập năm 2009, Raytron Technology là doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất chip cảm biến, linh kiện bán dẫn, thiết bị quang điện tử và các hệ thống công nghệ tích hợp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ sản xuất chip cảm biến hồng ngoại với kích thước điểm ảnh 8 micromet và 6 micromet.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan các sản phẩm công nghệ robot của Raytron Technology. Ảnh: Đức Hoàng

Đồng thời, Công ty phát triển các giải pháp robot thông minh tích hợp cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ tự động hóa, giám sát, phát hiện sự cố trong sản xuất công nghiệp.

Các công nghệ này có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, giao thông thông minh, giám sát môi trường và nông nghiệp thông minh.



Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tìm hiểu kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ cao, nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ tiên tiến của Raytron Technology.

Qua đó, kết nối với các doanh nghiệp công nghệ của tỉnh Sơn Đông, hướng tới thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) trao đổi với đại diện Raytron Technology. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin về định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai; trong đó, xác định trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ cao là những lĩnh vực ưu tiên.



Đặc biệt, tỉnh Gia Lai đang phát triển Khu đô thị khoa học Quy Hòa - Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn, định hướng hình thành không gian kết nối hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.

Khu vực này có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - nơi thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới đến trao đổi, nghiên cứu; Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; Công viên Sáng tạo TMA và các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ như FPT Software Quy Nhơn, cùng với định hướng phát triển các trung tâm nghiên cứu AI, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đang từng bước tạo nền tảng để Gia Lai phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng thu hút các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) trao quà lưu niệm cho đại diện Raytron Technology. Ảnh: Đức Hoàng

Trên cơ sở đó, tỉnh Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối giữa Raytron Technology với các cơ quan chuyên môn, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khả năng hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu và ứng dụng AI, công nghệ cảm biến, công nghiệp bán dẫn, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp phục vụ sản xuất, đời sống.

Đặc biệt, với thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng và định hướng phát triển kinh tế số của Gia Lai, các công nghệ cảm biến thông minh, robot và trí tuệ nhân tạo của Raytron Technology có thể mở ra những hướng nghiên cứu ứng dụng thiết thực trong giám sát hoạt động sản xuất, quản lý thiết bị, phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ, giám sát môi trường và phát triển nông nghiệp thông minh.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với đại diện Raytron Technology. Ảnh: Đức Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, kết nối đầu mối để từng bước xác định những lĩnh vực hợp tác khả thi, phù hợp với nhu cầu, tiềm năng phát triển của tỉnh và năng lực, định hướng hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, mời lãnh đạo Raytron Technology đến thăm, khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai, tìm hiểu môi trường đầu tư để có cơ hội hợp tác phù hợp.