(GLO)- Sáng 27-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Baixin (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai.

Tại buổi tiếp, ông Lưu Khánh Huân - Tổng Giám đốc Chi nhánh Việt Nam của Tập đoàn Baixin (Trung Quốc) bày tỏ mong muốn được tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Gia Lai, trước mắt là lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp lãnh đạo Tập đoàn Baixin (Trung Quốc). Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tóm tắt những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai về năng lượng tái tạo, trạm cập bờ của tuyến cáp quang quốc tế, đất đai, nguồn nước, hệ thống công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư và những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành hữu quan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư dự án trên các lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu, vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Tập đoàn Baixin (Trung Quốc). Ảnh: Minh Hoàng

Tổng Giám đốc Chi nhánh Việt Nam của Tập đoàn Baixin cảm ơn sự tiếp đón niềm nở của Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành hữu quan của tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ bố trí thời gian sớm nhất đi khảo sát, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị nội dung dự án đầu tư cụ thể để trình lên lãnh đạo tỉnh xem xét trong thời gian tới.