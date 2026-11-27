(GLO)- Trước dự báo mưa lớn diện rộng tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên từ ngày 27 đến 30-11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 7 tỉnh, thành phố liên quan rà soát, cảnh báo, chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ngày 26-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Các lực lượng sẵn sàng ứng phó trong các tình huống bất ngờ do thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh minh họa: Hồng Phúc

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25-11 đến sáng 26-11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, tập trung chủ yếu tại Quảng Ngãi, nhất là vùng trung và hạ du. Trong 24 giờ, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm; một số nơi có lượng mưa rất lớn như Lý Sơn 404 mm, Trà Khúc và khu vực trung tâm Quảng Ngãi từ 380-400 mm.

Dự báo từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc từ TP. Huế đến Khánh Hòa.

Trước diễn biến này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động cảnh báo và tổ chức di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống. Trong đó, cần ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương cũng cần triển khai biện pháp ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi sát diễn biến thiên tai, mưa lũ, kịp thời dự báo, thông tin cho cơ quan chức năng và người dân; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bộ này cũng có trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ứng phó, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng phải sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác ứng phó trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó; tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh thiên tai.