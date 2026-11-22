(GLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tạo đà tăng tốc, bứt phá trong năm 2027, hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 21-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: quochoi.vn

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đại biểu Quốc hội khóa XVI…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh mới, với tư duy mới, cách làm mới, thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động của Quốc hội. Trong đó, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp; xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Linh/baonhandan

Đáng chú ý, Quốc hội đã quyết định ban hành mới, sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; đồng thời thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này thể hiện quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội cũng xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dự phiên bế mạc chiều 21-11. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đặc biệt, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo của Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trong đó, cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo.

Ghi nhận tinh thần tận tụy, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng, các đề xuất giải pháp thiết thực, xuất phát từ thực tiễn đời sống và yêu cầu phát triển đất nước.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi

Nhấn mạnh nhiệm vụ sau kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Việc tổ chức thực hiện cần gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, cần tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đưa năm 2027 thực sự trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường; biến ý chí thành hành động, biến chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể. Đồng thời, tích cực thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.