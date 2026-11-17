(GLO)- Ngày 16-11, đoàn đại biểu Việt Nam - Hàn Quốc do bà Lee Mi Yon - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra thực địa các địa điểm triển khai rà phá bom mìn thuộc Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” tại xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon (thứ 4 từ phải sang) nghe báo cáo về hoạt động thi công rà phá bom mìn thuộc khuôn khổ Dự án "Hành động bom mìn vì Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc". ﻿Ảnh: Bình Dương

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, đồng thời tham quan thực địa, tìm hiểu quy trình phân ô, dò tìm, thu gom và xử lý bom mìn, vật nổ tại các khu vực được rà phá.

Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam làm chủ dự án, được triển khai tại TP. Huế, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai. Dự án hướng đến mục tiêu làm sạch đất đai, gắn với phát triển nông thôn bền vững, xây dựng cộng đồng an toàn.

Đến hết tháng 10-2026, dự án đã giải phóng 14.506 ha đất, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân; thu gom, xử lý an toàn 11.989 bom mìn, vật nổ.

Đồng thời, hỗ trợ hoàn thành hơn 400 căn nhà chống chịu thiên tai, lũ lụt; xác định các khu vực an toàn để xây dựng 17 trạm y tế xã và chuyển giao nhiều mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trên diện tích đất đã được làm sạch.

Bên cạnh đó, dự án tổ chức 6 đợt tập huấn cho 498 lượt cán bộ các cấp, lực lượng tại công trường và đội thi công; 11 khóa tập huấn cho 466 lượt cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên và triển khai tập huấn tại 29 trường học ở 3 địa phương.

Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại hiện trường thi công rà phá bom mìn ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi khảo sát, Bà Lee Mi Yon ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án tại các tỉnh miền Trung. Đồng thời, bà nhấn mạnh: Dự án không chỉ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Trên cơ sở kết quả đạt được, phía Hàn Quốc sẽ xem xét, đề xuất mở rộng dự án trong giai đoạn 2 tại các địa phương khác, nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân.