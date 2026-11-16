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Thời sự

Bàn giao 13 nhà ở chống chịu bão, lụt tại Gia Lai

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(GLO)- Ngày 16-11, tại khu tái định cư làng Đắk Pok (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai), 13 nhà ở chống chịu bão, lụt thuộc Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” đã được khánh thành và bàn giao cho các hộ dân.

Lễ khánh thành được phối hợp tổ chức bởi Đoàn đại biểu Việt Nam - Hàn Quốc, do bà Lee Mi Yon - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn; cùng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng.

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Quang cảnh lễ khánh thành. Ảnh: Bình Dương

Các căn nhà chống chịu bão, lụt được bàn giao cho các hộ dân xã Ân Tường là công trình thuộc hợp phần 3, trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”.

Mục tiêu hướng đến nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển nông thôn an toàn, bền vững, có khả năng thích ứng với thiên tai; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận đất đai đã được rà phá bom mìn, năng lực cộng đồng và phát triển sinh kế.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ xây dựng 140 căn nhà chống chịu bão, lụt và xây dựng, nâng cấp 12 trạm y tế xã tại các địa phương thuộc phạm vi triển khai ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng gửi lời cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị triển khai dự án đã hỗ trợ Gia Lai trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế.

Đặc biệt, các căn nhà được bàn giao tại xã Ân Tường sẽ góp phần tạo nơi ở an toàn, giúp các gia đình chủ động ứng phó với mùa mưa bão, bảo vệ tính mạng, tài sản, từng bước ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hộ dân quản lý, sử dụng, bảo quản tốt công trình, yên tâm lao động, sản xuất, chăm lo cho con em học tập; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền xã Ân Tường tiếp tục quan tâm đời sống người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ bà con phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và chủ động phòng, chống thiên tai.

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Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon phát biểu tại buổi lễ.
﻿Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon cho rằng, việc kết hợp rà phá bom mìn với hỗ trợ nhà ở, sinh kế và phát triển cộng đồng đã hình thành mô hình thiết thực, giúp các địa phương chịu ảnh hưởng của chiến tranh từng bước phục hồi, phát triển bền vững. Mô hình này cũng thu hút sự quan tâm của quốc tế và có tiềm năng nhân rộng tại những địa bàn khác.

Bà Lee Mi Yon cho biết, Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương và các đối tác quốc tế, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao 13 căn nhà chống chịu bão, lụt cho người dân xã Ân Tường. Ảnh: Bình Dương

Sau lễ khánh thành, các đại biểu tiến hành trồng cây hữu nghị, thăm và trao quà cho các hộ dân tại những căn nhà vừa được bàn giao; tham quan mô hình canh tác cây sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại xã Ân Tường.

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