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Đảng ủy phường An Nhơn Nam và xã Ân Tường trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên

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GIA NGUYỄN
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(GLO)- Sáng 5-11, Đảng ủy phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Trong đợt này, Đảng bộ phường có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đảng ủy phường An Nhơn Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bùi Thị Tuyết Hoa chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần tiền phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng phường An Nhơn Nam ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 4-11, Đảng ủy xã Ân Tường đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 2 đảng viên 40 năm và 45 năm tuổi Đảng hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Ân Hữu và Chi bộ thôn Tân Thạnh.

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