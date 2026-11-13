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Gia Lai triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đánh giá mô hình theo thang điểm 100

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NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 452/KH-UBND về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm xây dựng các mô hình thiết thực, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Điểm mới đáng chú ý của kế hoạch là việc quy định khung đánh giá mô hình “Dân vận khéo” theo thang điểm 100, gồm 8 tiêu chí, tập trung vào mức độ phù hợp với chủ trương, chính sách và yêu cầu thực tiễn; công tác tổ chức thực hiện; sự tham gia của nhân dân; hiệu quả mang lại; tính sáng tạo, khả năng duy trì, nhân rộng và mức độ đồng tình, ủng hộ của các đối tượng liên quan.

Phong trào được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc xây dựng, đánh giá và công nhận mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, có kết quả cụ thể, tránh chạy theo số lượng và thành tích hình thức.

Trong đó, ưu tiên xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng đổi mới phương thức phục vụ nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh và nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, phong trào khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng được chú trọng triển khai.

Để được xem xét công nhận, mô hình phải đáp ứng các tiêu chí chung, đạt từ 80/100 điểm trở lên và không có tiêu chí nào đạt dưới 50% số điểm tối đa. Việc chấm điểm phải căn cứ vào kết quả thực hiện, hồ sơ, tài liệu minh chứng cụ thể, bảo đảm khách quan, công khai, phản ánh đúng hiệu quả của mô hình.

Những mô hình có tác động tích cực, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, được nhân dân đồng tình và có khả năng nhân rộng sẽ được ưu tiên xem xét.

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân đăng ký xây dựng mô hình với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp; đối với mô hình triển khai tại cộng đồng dân cư, việc đăng ký thực hiện tại UBND xã, phường.

Thời gian đăng ký hoàn thành trong tháng 12 hằng năm; đồng thời cho phép bổ sung trong năm đối với các mô hình mới, sáng tạo hoặc xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Việc đánh giá, công nhận mô hình được thực hiện định kỳ hằng năm, hoàn thành chậm nhất ngày 15-10. Đối với mô hình tiêu biểu cấp tỉnh, ưu tiên lựa chọn những mô hình đã được công nhận và duy trì hiệu quả từ 2 năm trở lên.

Trường hợp mô hình có tính mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả nổi bật có thể được xem xét trên cơ sở kết quả thực tế và minh chứng cụ thể. Hoạt động biểu dương, khen thưởng các điển hình dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2030) hoặc theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Để phong trào đi vào thực chất, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai; gắn kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, nhất là công tác dân vận chính quyền, với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Sở Nội vụ được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai phong trào; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 10-6 và hằng năm trước ngày 30-10, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

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