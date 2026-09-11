Công an xã Chư Prông nhận đỡ đầu bé gái 8 tuổi

(GLO)- Sáng 10-9, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu” và nhận đỡ đầu bé gái 8 tuổi thuộc diện hộ nghèo.

Theo đó, Công an xã Chư Prông đã nhận đỡ đầu cháu Rơ Mah Chi Na (SN 2018, trú tại làng Bò, xã Chư Prông).

Công an xã Chư Prông nhận đỡ đầu cháu Rơ Mah Chi Na. Ảnh: Quang Dũng

Đây là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ ly hôn, cháu ở với mẹ cùng một em nhỏ 3 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có nương rẫy, ở nhà tạm, mẹ cháu thường xuyên đau ốm nên việc đi làm kiếm thêm thu nhập gặp nhiều khó khăn.

Gia đình cháu Na chủ yếu sống dựa vào tiền trợ cấp hộ nghèo hàng tháng của Nhà nước. Tuy vậy, Na luôn chăm ngoan, lễ phép và đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Công an xã Chư Prông đã trao tặng cháu Na 1 phần quà cùng số tiền 2 triệu đồng. Theo kế hoạch, hàng tháng, Công an xã sẽ hỗ trợ cháu 500 nghìn đồng từ nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Mức hỗ trợ sẽ được duy trì thường xuyên, lâu dài nhằm góp phần giúp cháu có điều kiện trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, giảm bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.